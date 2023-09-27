Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pembukaan Catur Sisilia, Pembukaan Catur dari Italia yang Mematikan

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |18:41 WIB
Pembukaan Catur Sisilia, Pembukaan Catur dari Italia yang Mematikan
Berikut pembukaan catur sisilia. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBUKAAN catur sisilia akan diulas dalam artikel ini. Pembukaan catur sisilia sendiri merupakan pembukaan catur dari Italia yang memastikan.

Nama pembukaan catur ini diketahui berasal dari sebuah pulau di Italia, yakni Sisilia. Pembukaan catur sisilia pun berkembang usai kerap dimainkan pada abad ke-17.

Pembukaan sisilia populer untuk pemula yang lebih suka bermain dengan bidak hitam. Lewat cara ini, pecatur bisa mendapat opsi terbaik untuk menyerang raja putih.

Lalu, seperti apa pembukaan catur sisilia? Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Rabu (27/9/2023), berikut serba-serbi penjelasan pembukaan catur sisilia.

3. Open Variation

Catur

Open variation atau variasi terbuka merupakan salah satu variasi dari pembukaan catur sisilia. Pada variasi ini, putih meneruskan dengan 2.Nf3. Kuda juga dikembangkan dan mempersiapkan langkah d2-d4.

Pada variasi terbuka, hitam pun sering melanjutkan dengan langkah d6 atau d5. Hal itu dilakukan guna mempertahankan kendali di sekitar pusat.

Halaman:
1 2
