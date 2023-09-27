Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Kenapa Marc Marquez Sering Jatuh

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |14:29 WIB
Alasan Kenapa Marc Marquez Sering Jatuh
Marc Marquez jatuh saat balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ALASAN kenapa Marc Marquez sering terjatuh di MotoGP 2023 menarik untuk diulas. Pasalnya,, pembalap andalan tim Repsol Honda itu kini menjadi pembalap dengan jumlah crash terbanyak di MotoGP 2023.

Seperti diketahui, Marc Marquez kembali tampil di gelaran MotoGP pascacedera panjang yang dialami. Sayangnya, kembalinya The Baby Alien -julukan Marc Marquez- ke lintasan balap tidak langsung berbuah manis.

Marc Marquez

Alih-alih mengulang kejayaan yang diraih sepanjang 2013 hingga 2019, Marquez menjalani musim 2023 dengan sangat buruk. Tercatat, pembalap asal Spanyol itu telah jatuh sebanyak 14 kali di paruh pertama musim. Ini menjadikannya sebagai pembalap dengan jumlah kecelakaan terbanyak.

Memasuki paruh kedua, penampilannya juga tak kunjung membaik. Marquez bahkan malah menambah jumlah kecelakaannya menjadi 17 setelah kembali terjatuh di sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Catalunya.

Rentetan insiden jatuhnya Marquez membuat 2023 menjadi tahun terburuk kariernya. Tercatat, dirinya baru meraih 45 poin dalam 13 seri musim ini. Kini, Marquez pun masih menduduki peringkat ke-16 di klasemen sementara MotoGP 2023.

Lantas apa sebenarnya yang membuat Marc Marquez kerap kali terjatuh?

Menurut manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, penyebab utama Marquez kerap kali terjatuh di MotoGP 2023 adalah karena The Baby Alien memiliki ambisi yang berlebihan terhadap mesin motor Honda miliknya.

“Dia mencoba melakukan lebih banyak hal daripada yang diizinkan oleh motornya,” ujar Davide Tardozzi, dikutip dari Crash.

Halaman:
1 2
