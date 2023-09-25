Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PPSI Membangun Olah Raga Padel di Level Grassroots

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |18:26 WIB
PPSI Membangun Olah Raga Padel di Level Grassroots
PPSI, Persatuan Padel Seluruh Indonesia kembangkan olahraga dari level grassroots (Foto: Istimewa)
A
A
A

PPSI (Perkumpulan Padel Seluruh Indonesia) kembali gencar mengembangkan olah raga Padel dengan mengadakan coaching clinic di level grassroots. Bertempat di Verde Sports Hub Pik 2, acara ini di hadiri oleh murid-murid sekolah baik lokal maupun international.

Mereka yang hadir, mulai dari umur 8 tahun hingga 13 tahun. Acara ini di tujukan untuk memperkenalkan Padel pada usia dini dan menjaring bakat-bakat muda. Program seperti ini sebenarnya bukan yang pertama namum terus dilakukan seiring dengan memperluas minat Padel ke seluruh kalangan masyarakat. Coaching untuk kalangan dewasa juga sudah berjalan pada hari-hari biasa dan pada akhir minggu.

PPSI sudah banyak menggelar turnamen maupun coaching clinic sejak lebih dari 2 tahun lalu. “PPSI berdiri sejak awal 2021 dan acara seperti ini bukan yang pertama kali yang kami lakukan dalam rangka memperkenalkan olah raga Padel di Indonesia”, menurut Ari Latenri selaku ketua umum PPSI.

“Kita sudah pernah menyeleggarakan turnamen yang di ikuti oleh ex-pat dari beberapa negara seperti Spanyol, Belanda, Chile, Italy, Tunisia dan tentunya tuan rumah. Ada juga turnamen untuk kategori pemula untuk Pria maupun Wanita yang hanya di ikuti oleh pemain lokal dalam rangka menjaring bakat-bakat dalam negeri,” tambahnya.

Mereka yang ikut dalam turnamen tersebut mendapatkan evaluasi dari hasil pertandingan dan meraih rating nasional yang diumumkan di situs resmi PPSI. PPSI yang sudah memilki perwakilan di setidaknya 6 propinsi di Indonesia, hal ini di lakukan dalam rangka memenuhi persyaratan dari KONI untuk dapat diakui sebagai olah raga kompetitif.

Halaman:
1 2
