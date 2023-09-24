Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Cuma Finis Keempat di Sprint Race MotoGP India 2023, Brad Binder Belum Puas

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |14:40 WIB
Cuma Finis Keempat di Sprint Race MotoGP India 2023, Brad Binder Belum Puas
Brad Binder tak puas hanya finis keempat di sprint race MotoGP India 2023 (Foto: Twitter/KTM_Racing)
A
A
A

CUMA finis keempat di sprint race MotoGP India 2023, Brad Binder belum puas. Pembalap Red Bull KTM itu gagal naik podium dan mengaku tidak puas.

Binder sebenarnya tampil cukup baik dalam balapan singkat di Sirkuit Internasional Buddh, India, pada Sabtu (23/9/2023) sore WIB. Mengawali balapan sebanyak 11 lap tersebut dari posisi ke-13, dia naik hingga sembilan tingkat dengan finis keempat.

Brad Binder

"Beruntungnya, saya memulai balapan dengan baik dan mampu terhindar dari kekacauan di tikungan 1. Itu hal yang paling penting," ungkap Binder dilansir dari Speedweek, Sabtu (23/9/2023).

"Bersamaan dengan itu, saya cukup puas dengan kemajuan yang kami dapatkan hari ini. Posisi keempat cukup bagus, tetapi tentunya saya ingin lebih," tambahnya.

Pada saat sprint race baru dimulai, terjadi kecelakaan pada tikungan pertama yang membuat salah satu pembalap, Luca Marini, dipastikan akan absen untuk balapan utama nanti. Marco Bezzecchi juga kehilangan posisi terdepan atas kejadian tersebut.

Halaman:
1 2
