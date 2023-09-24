Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mengulik Fakta Sirkuit MotoGP India Ternyata 5 Kali Lebih Mahal Dibanding Mandalika

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |02:02 WIB
Mengulik Fakta Sirkuit MotoGP India Ternyata 5 Kali Lebih Mahal Dibanding Mandalika
Sirkuit Buddh, trek balapan MotoGP India 2023. (Foto: MotoGP)
GELARAN MotoGP musim 2023 telah memasuki balapan ke-13. Dimulai dengan balapan di Portugal, balapan ketiga belas ini akan dilangsungkan di Sirkuit Buddh, India.

Ini adalah kali pertama sirkuit ini digunakan untuk balapan seri MotoGP. Meski begitu, sirkuit ini sejatinya telah mulai dibangun sejak 2007 silam dan mulai digunakan untuk balapan termasuk balapan Formula 1 sejak 2011.

Selain MotoGP 2023 adalah kali pertamanya digunakan di seri teratas balap motor, ada fakta lain tentang sirkuit ini, yakni seputar pembangunannya.

Melansir Racingcircuits.info, Minggu (24/9/2023) perencanaan awal pembangunan sirkuit ini dimulai pada 1997. Akan tetapi, perbincangan ini menemui jalan buntu hingga batal untuk dilanjutkan.

Pada tahun 2003, kembali muncul wacana pembangunan sirkuit di dekat Bandara Bangalore. Namun pada akhirnya, wacana ini kembali gagal dan tak dilanjutkan.

Sirkuit Buddh

Hingga pada tahun 2007, total ada 5 lokasi strategis untuk pembangunan sirkuit ini. Hingga pada akhirnya didapat sebuah titik temu untuk membangun sirkuit di wilayah Greater Noida.

Lokasi itu merupakan sebuah wilayah milik swasta yang tengah dibangun sebuah kawasan bernama Jaypee Sports City. Dalam pembangunannya, Sirkuit Buddh dirancang oleh perancang ternama asal Jerman bernama Hermann Tilke dan dimulai pada Oktober 2008.

Halaman:
1 2
