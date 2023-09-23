Klasemen Sementara Perolehan Medali di Shitoryu Karatedo International Championships 2023: Indonesia Kuasai Peringkat Pertama!

JAKARTA – Klasemen sementara perolehan medali di Shitoryu Karatedo International Championships 2023 hingga Sabtu (23/9/2023) pukul 15.00 WIB telah diketahui. Sejauh ini kontingen Indonesia berhasil menguasai peringkat pertama dengan total 30 medali.

Hingga siang ini, Indonesia memang telah meraup 12 medali, yang amna sembilan di antaranya adalah medali emas. Jumlah itu juga setara dengan perolehan medali perak yang dicapai Indonesia sejauh ini.

Selain itu, Indonesia juga punya 12 medali perunggu. Terhitung total medali yang dikoleksi berjumlah 30 buah.

Hasil tersebut membawa Indonesia memimpin di klasemen medali sementara. Mereka bahkan unggul telak atas Jepang.

Tercatat Jepang sejauh ini baru mengoleksi empat emas dan dua perunggu. Tim Negeri Sakura itu saat ini duduk di peringkat kedua.

Sementara di posisi ketiga ada Meksiko. Tim asal benua Amerika itu mengumpulkan satu emas dan tiga perak.