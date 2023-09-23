Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali di Shitoryu Karatedo International Championships 2023: Indonesia Kuasai Peringkat Pertama!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |15:30 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali di Shitoryu Karatedo International Championships 2023: Indonesia Kuasai Peringkat Pertama!
Suasana arena pertarungan Shitoryu Karatedo International Championships 2023. (Foto: Basudiwa/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Klasemen sementara perolehan medali di Shitoryu Karatedo International Championships 2023 hingga Sabtu (23/9/2023) pukul 15.00 WIB telah diketahui. Sejauh ini kontingen Indonesia berhasil menguasai peringkat pertama dengan total 30 medali.

Hingga siang ini, Indonesia memang telah meraup 12 medali, yang amna sembilan di antaranya adalah medali emas. Jumlah itu juga setara dengan perolehan medali perak yang dicapai Indonesia sejauh ini.

Selain itu, Indonesia juga punya 12 medali perunggu. Terhitung total medali yang dikoleksi berjumlah 30 buah.

Hasil tersebut membawa Indonesia memimpin di klasemen medali sementara. Mereka bahkan unggul telak atas Jepang.

Shitoryu Karatedo International Championships 2023

Tercatat Jepang sejauh ini baru mengoleksi empat emas dan dua perunggu. Tim Negeri Sakura itu saat ini duduk di peringkat kedua.

Sementara di posisi ketiga ada Meksiko. Tim asal benua Amerika itu mengumpulkan satu emas dan tiga perak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/43/3127895/karate-KtD0_large.jpg
Apakah Aikido Sama dengan Karate? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/43/2927614/letjen-tni-nyoman-cantiasa-disematkan-dan-kehormatan-oleh-pp-inkai-saat-latihan-para-master-karate-jepang-QztNOYlxNr.jpeg
Letjen TNI Nyoman Cantiasa Disematkan Dan Kehormatan Oleh PP INKAI saat Latihan Para Master Karate Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/43/2927574/hadirkan-para-legenda-master-karate-jepang-inkai-realisasikan-target-goes-to-world-class-bsV1rNg48G.jpg
Hadirkan Para Legenda Master Karate Jepang, INKAI Realisasikan Target Goes to World Class
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/43/2889034/presiden-wskf-hingga-peserta-apresiasi-tuan-rumah-indonesia-usai-jadi-juara-umum-shitoryu-karatedo-international-championships-2023-bExEkVoFsq.jpg
Presiden WSKF hingga Peserta Apresiasi Tuan Rumah Indonesia Usai Jadi Juara Umum Shitoryu Karatedo International Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/43/2888867/ucapan-terima-kasih-sang-pelatih-kepala-usai-indonesia-juara-umum-shitoryu-karatedo-international-championships-2023-rKgwE3pJHg.jpg
Ucapan Terima Kasih sang Pelatih Kepala Usai Indonesia Juara Umum Shitoryu Karatedo International Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/43/2888858/edisi-2023-sukses-digelar-presiden-wskf-buka-kemungkinan-indonesia-jadi-tuan-rumah-shitoryu-karatedo-international-championships-QBnPNmi4sp.jpg
Edisi 2023 Sukses Digelar, Presiden WSKF Buka Kemungkinan Indonesia Jadi Tuan Rumah Shitoryu Karatedo International Championships Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement