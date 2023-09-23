Shitoryu Karatedo International Championships 2023: Intip Suasana Latihan Karateka Junior, Mungil tapi Energik

JAKARTA – Ajang Shitoryu Karatedo International Championship 2023 telah memasuki hari kedua yang digelar di Tennis Indoor Senayan pada Sabtu (23/9/2023). Menarik mengintip suasana latihan karateka junior di Shitoryu Karatedo International Championships 2023.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, para atlet junior tersebut berlatih dengan penuh semangat. Power yang mereka keluarkan juga penuh energik.

(Gelaran Shitoryu Karatedo International Championships 2023. Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia)

Sebagai seorang petarung, para atlet junior ini cukup dewasa dalam menghadapi turnamen internasional tersebut. Sebelum bertanding, mereka melakukan pemanasan di satu ruangan yang telah disediakan oleh panitia.

Aksi-aksi para atlet junior tersebut pun cukup menggemaskan. Namun sebagai seorang karateka, mereka cukup mengerikan di lapangan.