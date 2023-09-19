Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Penyebab Max Verstappen Gagal Juara F1 GP Singapura 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |02:00 WIB
Penyebab Max Verstappen Gagal Juara F1 GP Singapura 2023
Max Verstappen gagal juarai F1 GP Singapura 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PENYEBAB Max Verstappen gagal juara F1 GP Singapura 2023 akan dibahas di sini. Pembalap Red Bull Racing tersebut mengatakan bahwa safety car keluar pada saat yang tidak tepat pada balapan yang digelar pada Minggu (18/9/2023) malam kemarin WIB.

Verstappen gagal memperpanjang rekor 10 kemenangan beruntunnya di F1 2023 pada balapan di Sirkuit Marina Bay. Tanda-tanda keterpurukannya sebenarnya sudah terlihat sejak kualifikasi ketika dia hanya bisa mengamankan posisi ke-11.

Max Verstappen

Bintang asal Belanda itu pun memilih memulai balapan dengan ban keras sebelum beralih ke ban medium. Di pertengahan balapan, perlahan-lahan mereka bisa merangkak naik dan mendekati barisan terdepan.

Namun, pada akhirnya juara F1 dua kali itu hanya mampu finis di urutan kelima dengan selisih 21,4 detik dari sang pemenang, Carlos Sainz Jr (Ferrari). Sementara podium kedua dan ketiga diamankan oleh Lando Norris (McLaren) dan Lewis Hamilton (Mercedes).

Verstappen mengklaim bahwa kegagalannya menang di Singapura disebabkan oleh dua momen ketika safety car muncul pada saat yang tidak tepat setelah kecelakaan menimpa Logan Sargeant (Williams) dan Esteban Ocon (Alpine), yakni saat dirinya ingin menuju pit. Alhasil, posisinya kembali jauh dari tempat terdepan begitu safety car selesai.

“Saya bersenang-senang di luar sana tetapi dua kali Safety Car tidak membantu kami,” kata Verstappen dilansir dari laman resmi Formula 1, Senin (18/9/2023).

“Yang pertama berada di titik yang salah (di lap menuju pit) dan yang kedua juga datang lagi di titik yang salah bagi kami, jadi agak disayangkan. Namun saya bersenang-senang, saya rasa kami cukup cepat dengan ban medium itu,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement