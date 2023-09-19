Penyebab Max Verstappen Gagal Juara F1 GP Singapura 2023

PENYEBAB Max Verstappen gagal juara F1 GP Singapura 2023 akan dibahas di sini. Pembalap Red Bull Racing tersebut mengatakan bahwa safety car keluar pada saat yang tidak tepat pada balapan yang digelar pada Minggu (18/9/2023) malam kemarin WIB.

Verstappen gagal memperpanjang rekor 10 kemenangan beruntunnya di F1 2023 pada balapan di Sirkuit Marina Bay. Tanda-tanda keterpurukannya sebenarnya sudah terlihat sejak kualifikasi ketika dia hanya bisa mengamankan posisi ke-11.

Bintang asal Belanda itu pun memilih memulai balapan dengan ban keras sebelum beralih ke ban medium. Di pertengahan balapan, perlahan-lahan mereka bisa merangkak naik dan mendekati barisan terdepan.

Namun, pada akhirnya juara F1 dua kali itu hanya mampu finis di urutan kelima dengan selisih 21,4 detik dari sang pemenang, Carlos Sainz Jr (Ferrari). Sementara podium kedua dan ketiga diamankan oleh Lando Norris (McLaren) dan Lewis Hamilton (Mercedes).

Verstappen mengklaim bahwa kegagalannya menang di Singapura disebabkan oleh dua momen ketika safety car muncul pada saat yang tidak tepat setelah kecelakaan menimpa Logan Sargeant (Williams) dan Esteban Ocon (Alpine), yakni saat dirinya ingin menuju pit. Alhasil, posisinya kembali jauh dari tempat terdepan begitu safety car selesai.

“Saya bersenang-senang di luar sana tetapi dua kali Safety Car tidak membantu kami,” kata Verstappen dilansir dari laman resmi Formula 1, Senin (18/9/2023).

“Yang pertama berada di titik yang salah (di lap menuju pit) dan yang kedua juga datang lagi di titik yang salah bagi kami, jadi agak disayangkan. Namun saya bersenang-senang, saya rasa kami cukup cepat dengan ban medium itu,” tambahnya.