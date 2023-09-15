Gregoria Mariska Tunjung Tak Mau Cepat Puas Usai Tembus Perempatfinal Hong Kong Open 2023

GREGORIA Mariska Tunjung tak mau cepat puas usai tembus perempatfinal Hong Kong Open 2023. Tunggal putri Indonesia melanjutkan langkahnya ke babak delapan besar setelah mengandaskan Yeo Jia Min dari Singapura pada babak 16 besar.

Pertandingan itu digelar di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Hong Kong pada Kamis (14/9/2023) pagi WIB. Dia mengalahkan Yeo Jia Min dengan skor 21-11 dan 21-18 dalam dua set langsung.

Gregoria sadar dirinya memang unggul secara rekor pertemuan dengan wakil Singapura tersebut. Namun dia mengaku tidak ingin jemawa ketika bertanding.

Tunggal putri andalan Indonesia itu merasa semua musuh yang dihadapinya sulit dikalahkan. Selain itu, Yeo Jia Min juga sedang dalam tren positif belakangan ini.

Meski Hong Kong Open 2023 dilewatkan oleh banyak unggulan, Gregoria tak mau memandang remeh turnamen level super 500 tersebut.Dia pun merasa dirinya masih perlu kerja keras untuk menampilkan yang terbaik di setiap laga.

"Walau secara rekor pertemuan saya unggul tapi itu tidak membuat saya jemawa saat masuk lapangan apalagi saya melihat Yeo (Jia Min) sedang dalam tren cukup baik di beberapa turnamen terakhir," ujarnya setelah laga.

"Di Hong Kong Open kali ini memang ada beberapa pemain unggulan yang tidak datang tapi bagi saya sama saja karena semua lawan pasti sulit saya kalahkan. Saya masih perlu kerja keras jadi saya ingin menampilkan yang terbaik dulu di setiap pertandingan," lanjutnya.

Dalam pertandingan kontra Yeo Jia Min, Gregoria berbicara tentang penampilannya. Dia merasa bahwa lawnnya memang belum siap saat dia memulai gim pertama sehingga bisa menang dengan mudah.