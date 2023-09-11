Hoki! Pemuda Tasikmalaya Ini Boyong Mobil Avanza Seharga Rp9 Ribu dari Live Streaming Flash Sale di Shopee Live

JAKARTA-Bak ketiban durian runtuh, seorang pria bernama Endang Nurdin berhasil membeli sebuah mobil Avanza dengan bermodalkan uang Rp9 ribu saja melalui live streaming Flash Sale Shopee Live yang dipandu oleh artis cantik, Sarwendah pada Sabtu (9/9/2023) pukul 21.30 WIB.

Mobil yang dibeli Endang Nurdin dengan harga Rp 9 ribu saja melalui live streaming Flash Sale Shopee Live adalah Toyota Avanza tipe 1.3 E M/T. Mobil ini dibanderol dengan harga sekitar Rp235 jutaan. Tak tanggung-tanggung, mobil tipe ini dilengkapi dengan fitur ciamik seperti 7 seater MPV dan fitur keamanan Toyota Safety Sense, Hill Start Assist (HSA) hingga 6 buah SRS Airbag.

Endang Nurdin yang merupakan pria asal Desa Sukapada, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tak pernah menyangka bahwa dirinya bisa membawa pulang mobil dengan harga super miring yaitu Rp 9 ribu saja pada tanggal kembar tersebut, Sabtu (9/9/2023).

Rasa haru dan syukur pun diungkapkan oleh Endang melalui sambungan panggilan video yang dipandu Sarwendah ketika live streaming Flash Sale Shopee Live masih berlangsung pada Sabtu (9/9/2023).

“Berasa mimpi sih kak, gak nyangka banget itu bisa dapat,” ucap Endang Nurdin kepada Sarwendah.

“Aduh aku terharu banget, sumpah gimana perasaannya kamu? Jadi kamu sekarang mau kayak gimana nih? Pada saat kamu pencet apa perasaan kamu? Kamu udah stay dari jam berapa?” tanya Sarwendah kepada Endang Nurdin.

Endang Nurdin mengungkapkan bahwa dirinya telah membuka laman live streaming Flash Sale Shopee Live sejak pukul 8 malam, tepat satu setengah jam sebelum Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live dimulai.