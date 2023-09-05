Advertisement
HOME SPORTS

Pegadaian Resmi Jadi Sponsor Utama Liga 2 Musim 2023/2024

Imam Rachmawan , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |21:20 WIB
Pegadaian Resmi Jadi Sponsor Utama Liga 2 Musim 2023/2024
Pegadian Liga 2. (Foto: dok. Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA – PT Pegadaian resmi menjadi sponsor utama kompetisi Sepak Bola Liga 2 Musim 2023/2024. Hal ini ditandai dengan konferensi pers yang digelar oleh Pegadaian bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) di Gedung Pegadaian Tower Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Turut hadir Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus, Direktur Surya Citra Media Harsiwi Achmad dan Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan untuk meresmikan penggunaan nama Pegadaian Liga 2 2023/2024 serta launching logo untuk pelaksanaan ajang olahraga bergengsi ini.

Wakil Ketua PSSI Zainudin Amali mengapresiasi keterlibatan Pegadaian yang telah bersedia mendukung penyelenggaraan perhelatan olahraga sepakbola Liga 2 kali ini. Ia meyakini kompetisi ini dapat berjalan lancar.

“Mewakili Pak Erick Thohir kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pegadaian yang telah berkomitmen untuk mendukung dan menjadi sponsor utama Liga 2 musim ini. Ketua Umum PSSI telah membuat roadmap Indonesia Emas 2045, sejalan dengan keinginan PSSI berjaya di tahun emasnya, Pegadaian pun ada emasnya. Tanpa Pegadaian Liga 2 tidak akan bisa berjalan. Ini akan menjadi ekosistem yang baik bagi dunia usaha maupun dunia olahraga,” kata Zainuddin.

Senada dengan Zainudin, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus juga menyampaikan terima kasih kepada Pegadaian atas dukungannya terhadap Liga 2 ini. Ia yakin, dengan mengikuti jejak induknya yaitu BRI di Liga Satu, akan memberikan dampak yang positif baik bagi bisnis Pegadaian maupun bagi reputasi perusahaan.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita Sport lainnya
