Pebasket Brasil Yago Santos Simpan Kenangan Manis Selama tampil di Indonesia Arena

PEBASKET Brasil Yago Santos simpan kenangan manis selama tampil di Indonesia Arena. Dukungan dari masyarakat Indonesia yang menyukai basket begitu luar biasa hingga tim-tim non-unggulan bisa berjaya di FIBA World Cup 2023.

Salah satu tim yang merasakan dahsyatnya atmosfer di Jakarta adalah Brasil. Point guard, Yago Santos, bersaksi bagaimana atmosfer di Indonesia Arena yang begitu luar biasa hingga membuatnya merasa seperti di rumah sendiri.

Dukungan penonton Indonesia begitu dirasakan oleh Brasil ketika mereka menghadapi lawan berat, yakni Kanada, dalam laga pertama Grup L babak kedua FIBA World Cup 2023, Jumat (9/1/2023). Sepanjang pertandingan mereka tak berhenti bersorak-sorai untuk menyemangati sang wakil Amerika Selatan hingga akhirnya bisa mengalahkan Kelly Olynyk dan kolega dengan skor 69-65.

Yago membandingkan antusiasme masyarakat Indonesia ketika menyaksikan basket seperti masyarakat Brasil. Semangatnya pun semakin membara karena namanya selalu diteriakkan di sepanjang 40 menit laga berjalan.

"Atmosfer penonton di Indonesia sangat luar biasa. Sama dengan Brasil, masyarakatnya juga suka basket. Apalagi ketika mereka meneriakkan nama saya di lapangan," kata Yago dilansir dari rilis LOC FIBA World Cup 2023, Minggu (3/9/2023).

Menurutnya, dukungan yang luar biasa dari para penonton Indonesia dalam mendukung Brasil membuat dirinya memiliki kepercayaan diri yang semakin baik. Hal itu membuat dia senang.

"Karena ini bagus buat saya. Kepercayaan diri saya bisa meningkat berlipat-lipat ketika mereka mengelu-elukan nama saya di lapangan," ujar pemain yang membela klub Liga Serbia, Crvena Zvezdad itu.