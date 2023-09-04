Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Pebasket Brasil Yago Santos Simpan Kenangan Manis Selama tampil di Indonesia Arena

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |01:00 WIB
Pebasket Brasil Yago Santos Simpan Kenangan Manis Selama tampil di Indonesia Arena
Pebasket Brasil Yago Santos simpan kenangan manis dari Indonesia Arena (Foto: REUTERS)
A
A
A

PEBASKET Brasil Yago Santos simpan kenangan manis selama tampil di Indonesia Arena. Dukungan dari masyarakat Indonesia yang menyukai basket begitu luar biasa hingga tim-tim non-unggulan bisa berjaya di FIBA World Cup 2023.

Salah satu tim yang merasakan dahsyatnya atmosfer di Jakarta adalah Brasil. Point guard, Yago Santos, bersaksi bagaimana atmosfer di Indonesia Arena yang begitu luar biasa hingga membuatnya merasa seperti di rumah sendiri.

Timnas Basket Brasil

Dukungan penonton Indonesia begitu dirasakan oleh Brasil ketika mereka menghadapi lawan berat, yakni Kanada, dalam laga pertama Grup L babak kedua FIBA World Cup 2023, Jumat (9/1/2023). Sepanjang pertandingan mereka tak berhenti bersorak-sorai untuk menyemangati sang wakil Amerika Selatan hingga akhirnya bisa mengalahkan Kelly Olynyk dan kolega dengan skor 69-65.

Yago membandingkan antusiasme masyarakat Indonesia ketika menyaksikan basket seperti masyarakat Brasil. Semangatnya pun semakin membara karena namanya selalu diteriakkan di sepanjang 40 menit laga berjalan.

"Atmosfer penonton di Indonesia sangat luar biasa. Sama dengan Brasil, masyarakatnya juga suka basket. Apalagi ketika mereka meneriakkan nama saya di lapangan," kata Yago dilansir dari rilis LOC FIBA World Cup 2023, Minggu (3/9/2023).

Menurutnya, dukungan yang luar biasa dari para penonton Indonesia dalam mendukung Brasil membuat dirinya memiliki kepercayaan diri yang semakin baik. Hal itu membuat dia senang.

"Karena ini bagus buat saya. Kepercayaan diri saya bisa meningkat berlipat-lipat ketika mereka mengelu-elukan nama saya di lapangan," ujar pemain yang membela klub Liga Serbia, Crvena Zvezdad itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement