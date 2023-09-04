Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kisah Bruno Caboclo, Bintang Basket Brasil yang Ternyata Penyuka Anime One Piece

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |00:01 WIB
Kisah Bruno Caboclo, Bintang Basket Brasil yang Ternyata Penyuka Anime One Piece
Bruno Caboclo, bintang basket Brasil mengaku penggemar anime One Piece (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
A
A
A

KISAH Bruno Caboclo, bintang basket Brasil yang ternyata penyuka anime One Piece. Salah satu bintang yang tampil di FIBA World Cup 2023 itu mengaku menggemari anime garapan Eiichiro Oda terseut.

Kecintaan Bruno terhadap One Piece tidak terelakkan. Sebab, dia menamai anaknya Ace, terinspirasi dari salah satu karakter anime tersebut, Portgas D.Ace.

One Piece

Power Forward yang pernah tampil di NBA tersebut mengaku menyukai One Piece sejak 2014. Sejak saat itu, dirinya mengaku terpaku dengan tayangan dengan karakter utama bernama Monkey D. Luffy itu.

"Saya menonton One Piece sejak 2014 dan sejak saat itu, menurut saya itu adalah anime terbaik. Tayangan yang luar biasa," ungkap Bruno di Indonesia Arena, Sabtu (2/9/2023).

Selain Portgas D. Ace, pebasket berusia 27 tahun ini mengaku menyukai dua karakter lainnya dari One Piece. Mereka ialah Luffy dan Roronoa Zoro.

"Entah mengapa saya suka mereka. Mungkin karena Zoro adalah pekerja keras dan Luffy tidak pernah menyerah," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement