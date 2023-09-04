Kisah Bruno Caboclo, Bintang Basket Brasil yang Ternyata Penyuka Anime One Piece

KISAH Bruno Caboclo, bintang basket Brasil yang ternyata penyuka anime One Piece. Salah satu bintang yang tampil di FIBA World Cup 2023 itu mengaku menggemari anime garapan Eiichiro Oda terseut.

Kecintaan Bruno terhadap One Piece tidak terelakkan. Sebab, dia menamai anaknya Ace, terinspirasi dari salah satu karakter anime tersebut, Portgas D.Ace.

Power Forward yang pernah tampil di NBA tersebut mengaku menyukai One Piece sejak 2014. Sejak saat itu, dirinya mengaku terpaku dengan tayangan dengan karakter utama bernama Monkey D. Luffy itu.

"Saya menonton One Piece sejak 2014 dan sejak saat itu, menurut saya itu adalah anime terbaik. Tayangan yang luar biasa," ungkap Bruno di Indonesia Arena, Sabtu (2/9/2023).

Selain Portgas D. Ace, pebasket berusia 27 tahun ini mengaku menyukai dua karakter lainnya dari One Piece. Mereka ialah Luffy dan Roronoa Zoro.

"Entah mengapa saya suka mereka. Mungkin karena Zoro adalah pekerja keras dan Luffy tidak pernah menyerah," ucapnya.