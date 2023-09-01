Kesaksian Marco Bezzecchi tentang Betapa Hebatnya Francesco Bagnaia: Dia Semakin Kuat!

KESAKSIAN Marco Bezzecchi tentang betapa hebatnya Francesco Bagnaia. Pembalap Mooney VR46 Racing, Bezzecchi, melihat Bagnaia menjadi semakin hebat setelah menjadi juara dunia 2022.

Pada paruh musim MotoGP 2023, Bezzecchi menempati peringkat ketiga klasemen sementara. Dari 10 seri yang diikuti olehnya, pembalap asal Italia itu sukses meraih dua kemenangan di balapan utama, dan satu kali di sprint race.

Bezzecchi kini terpaut enam poin di belakang Jorge Martin yang ada di peringkat kedua. Namun, dia tertinggal 68 poin dari Pecco – sapaan Francesco Bagnaia – yang memuncaki klasemen sementara.

Bintang Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, pun menilai Bagnaia saat ini adalah yang paling cepat sehingga sangat mendominasi MotoGP seperti yang dilakukan Max Verstappen di Formula 1. Namun, Bezzecchi melihat dirinya sebenarnya bisa mendekati jagoan Ducati Lenovo itu di trek tertentu.

Namun, Bezz – sapaan Bezzecchi – menyadari bahwa dirinya masih sering berbuat kesalahan. Di sisi lain, Bagnaia semakin hebat dan Bezzecchi pun tak menampik tentang betapa hebatnya sang pembalap Ducati Lenovo pada saat ini.

“Ada trek yang membuat saya sedikit lebih dekat (dengan Pecco). Di Austria, saya pikir saya sedikit lebih dekat, tapi dia lebih baik dari saya di kualifikasi,” kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Kamis (31/8/2023).