HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Ancam Hengkang Gara-Gara Dianaktirikan oleh Ducati

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |01:00 WIB
Jorge Martin Ancam Hengkang Gara-Gara Dianaktirikan oleh Ducati
Jorge Martin ancam hengkang jika terus dianaktirikan Ducati (Foto: Twitter/pramacracing)
A
A
A

JORGE Martin ancam hengkang gara-gara dianaktirikan oleh Ducati. Sang pembalap Pramac Ducati tersebut nampaknya jenuh karena selalu dipinggirkan.

Hal ini muncul setelah Jorge Martin diminta untuk tidak mengganggu pembalap utama Ducati, Francesco Bagnaia. Martin pun memberi ancaman balik untuk hengkang jika dirinya tak dihargai di MotoGP Catalunya 2023 nanti.

Jorge Martin

Jorge Martin tak menampik keinginannya gabung tim pabrikan Ducati. Namun, hingga kini, dia belum tahu kapan hal itu bisa diwujudkan.

Dia pun menargetkan bisa masuk tim pabrikan pada 2025 mendatang. Ducati masih menjadi pilihan utamanya untuk adu balap di MotoGP.

Kendati begitu, Martin tidak ragu jika dirinya terus dianaktirikan. Dia berharap tidak ada perlakuan anak emas lagi dari Ducati untuk MotoGP Catalunya 2023 nanti.

"Yang pasti, masuk ke tim factory adalah impianku. Saya tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Ducati adalah satu-satunya yang bisa mengambil keputusan dan mengubah sesuatu. Tapi jujur Targetku di tahun 2025 sudah masuk tim pabrikan," ucap Martin, dipetik dari Crash, Kamis (31/8/2023).

