HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MotoGP Catalunya 2023, Marco Bezzecchi Targetkan Finis Podium

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |02:02 WIB
Jelang MotoGP Catalunya 2023, Marco Bezzecchi Targetkan Finis Podium
Pembalap Tim Mooney VR46, Marco Bezzecchi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

CATALUNYA – Pembalap Tim Mooney VR46, Marco Bezzecchi antusias menyambut balapan MotoGP Catalunya 2023. Ia pun menargetkan bisa finis tiga besar agar naik podium pada sirkut yang memiliki panjang 4,66 km tersebut.

Sebagai informasi, Bezzecchi berhasil finis ketiga dalam balapan terakhir di MotoGP Austria 2023. Dia membayar lunas kecelakaan di Sirkuit Silverstone, Inggris yang membuatnya gagal finis.

Hasil itu pun membuatnya mempertahankan tempat di posisi tiga klasemen sementara MotoGP 2023 dengan torehan 183 poin. Rider asal Italia itu unggul enam angka dari Jorge Martin yang berada di belakangnya dan terpaut 63 poin dari sang pemuncak klasemen, Francesco Bagnaia.

Murid Valentino Rossi itu pun bertekad untuk terus menjaga asa perburuan gelar juara musim ini di MotoGP Catalunya 2023 pada akhir pekan ini. Dia optimis bisa finis di barisan terdepan karena menyukai sirkuitnya.

Marco Bezzecchi

“Saya suka treknya. Sektor terakhir khususnya sangat cepat dan menuntut,” kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Kamis (31/8/2023).

“Tahun lalu saya tidak tampil bagus di sini, tapi saya pikir kami akan menemukan keseimbangan yang baik mulai hari Jumat. Tujuan kami adalah untuk tetap berada di posisi teratas dan menunjukkan kecepatan yang konsisten pada balapan hari Minggu,” tambahnya.

Halaman:
1 2
