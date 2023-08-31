Heboh Viral Video Baim Wong Marah, Faktanya Lagi Persiapkan Diskon 50% untuk Tambah Lapak Jualannya di Shopee Live

Jakarta- Kabar heboh kembali datang dari kalangan selebriti yaitu Baim Wong. Si Raja Konten ini kerap membuat konten viral di Youtubenya, baik video prank, konten giveaway, video kesehariannya bersama istri dan anak-anak, serta rutinitasnya sebagai seorang public figure. Baru-baru ini publik kembali dihebohkan dengan beredarnya unggahan video di akun instagram @lambe_turah yang merekam sebuah adegan secara diam-diam saat Baim Wong terlihat sedang marah-marah ke karyawannya. Dalam video yang diunggah pada 30 Agustus tersebut terlihat suasana sangat tegang karena direkam secara tersembunyi dari balik pintu.

Tentunya netizen langsung ramai-ramai mengomentari dan bertanya kenapa Baim terlihat kasar dan galak kepada karyawannya. Tidak terima akan hal tersebut, ia pun langsung memberikan reaksinya terhadap video tersebut dan memposting ulang dengan caption “Jangan suudzon..”

BACA JUGA: Di Sesi Shopee Live Perdananya Fuji Berhasil Menjual Lebih dari 3 Ribu Produk

Unduhan video Baim telah menarik banyak perhatian netizen yang menunggu tanggapan dari yang bersangkutan. Berselang satu hari, Baim mengumumkan klarifikasinya dengan posting-an lengkap video kejadian sebenarnya yang terjadi antara dia dan karyawannya. Video tersebut menampilkan seorang karyawannya sedang memotong sebuah properti berbentuk price tag dengan tulisan HARGA raksasa. Baim Wong pun melakukan klarifikasi ke kamera kalau dia sedang mempersiapkan untuk memberikan potongan harga atau Diskon 50% di sesi Shopee Live perdananya.

“Eh ada Bosque… sabar Bosque. Ini memang seperti yang terlihat. Saya sedang potong harga gede-gedean untuk sesi live perdana saya di Shopee Live! Diskonnya ga main-main, buat Bosque saya kasih 50%. Gila kan? 50% lho, yang lain mana berani? Catet bosque MALAM INI JAM 8 MALAM!!!!, hanya di Shopee Live! Inget ya Diskon 50%, MALAM INI JAM 8 MALAM di ShopeeLive! Paling Murah di Shopee,” ucapnya.

Mengutip dari perkataan Baim di video tersebut menunjukkan bahwa ia sekarang memilih Tambah Lapak streamingnya ke Shopee Live. Melihat dunia live streaming yang semakin naik daun dan diminati jadi lapak berjualan online, para penjual hingga deretan artis tanah air berbondong-bondong bergabung ke Shopee Live. Kini giliran artis dengan nama Muhammad Ibrahim yang kerap disapa dengan panggilan Baim Wong yang tidak mau ketinggalan keseruan Shopee Live. Artis kelahiran 1981 ini memang selalu pintar mencari peluang dan celah besar pada hal-hal yang dapat memberikan keuntungan baginya.

Mengawali karir sebagai pemain sinetron dan FTV, Baim Wong menjalaninya dengan kerja keras dan akhirnya berhasil meraih popularitas di industri hiburan tanah air. Dari tahun ke tahun, kiprah di industri ini terus menanjak hingga kemudian tampil di layar lebar. Berjalannya waktu, Baim terus mencoba untuk berkreasi dan berkarya melalui konten-konten di Youtubenya. Bahkan kini dia menjadi salah satu Youtuber yang top di Indonesia. Berbekal pengalaman dan kemampuannya juga saat mengadakan livestream dan selalu mendapat antusiasme yang luar biasa dari penontonnya, membuat Baim semakin semangat dan mantap untuk live streaming di Shopee Live. Hal ini tentu bertujuan agar ia semakin meningkatkan interaksi dengan followersnya dan pengguna Shopee karena jangkauan yang diraih semakin luas.

Tergiur keuntungan bombastis, spesial di tanggal 31 Agustus ini, Baim siap meramaikan pasar live streaming di Shopee Live melalui akun @baim.wong miliknya. Tepat di jam 8 malam setiap harinya akan ada banyak kejutan yang dihadirkan, mulai dari pilihan produk yang lengkap dan beragam, promo besar-besaran yang pasti paling murah. Selain itu, pengguna Shopee dan followers setia Baim juga bisa menikmati promo belanja di Shopee Live Semua Diskon 50%, dan Gratis Ongkir Rp 0 selama sesi live berlangsung. Dan tentunya pengguna bisa menikmati ragam penawaran menarik di kampanye 9.9 Super Shopping Day yang sedang berlangsung saat ini.