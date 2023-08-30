Perdana di Shopee Live, Fuji Berhasil Menjual Lebih dari 3 Ribu Produk

JAKARTA - Selalu ada cerita baru dari kalangan selebriti! Memang benar popularitas yang telah dibangun dari waktu yang lama turut mendorong antusiasme para fans atas karya yang mereka buat. Kini kabar meriah datang lagi dari sosok artis muda yaitu Fuji Utami.

Belakangan namanya semakin naik daun sebagai seorang konten kreator yang seringkali membuat konten-konten kesehariannya saat menghabiskan waktu bersama keluarga, keponakan, teman-teman, hingga video rutinitasnya saat bekerja.

Setelah mengumumkan sesi Shopee Live perdananya pada tanggal 29 Agustus kemarin melalui akunnya Fuji_an, Fuji ternyata berhasil mendapatkan respon dan omzet luar biasa di Shopee Live. Ia berhasil mencatatkan pencapaian baru dengan tembus lebih dari 3 ribu produk terjual di sesi perdananya.

Foto: Ist

Dalam unggahan terbaru akun instagram @fuji_an, Fuji mengungkapkan rasa bersyukurnya akan pencapaian membanggakan ini dalam video yang direkamnya sambil mengatakan,

“YEAYYYYY!!! Waaaa.. Seneng banget nih!

PERTAMA kali aku streaming di Shopee Live dan bisa langsung tembus LEBIH dari 3 RIBU produk terjual.

Gak nyangka banget bisa LARIS MANIS gini, terima kasih Sobat Shopee!