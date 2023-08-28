FIBA World Cup 2023: Jurnalis Asing Senang Ada Fasilitas Pijat di Indonesia Arena

JAKARTA - Dalam pagelaran FIBA World Cup 2023 yang berlangsung di Indonesia Arena pada 25 Agustus hingga 3 September mendatang, pihak panitia memanjakan para pewarta berita dengan fasilitas pijit. Seorang jurnalis asing bernama Chris pun mengaku senang dengan adanya fasilitas tersebut.

Fasilitas ruang pijat itu sendiri berada di media lounge 2 Indonesia Arena. Para jurnalis yang meliput Piala Dunia Bola Basket 2023 itu dapat memelepas lelah di ruangan ini dengan tiga kursi pijat yang disediakan serta delapan pemijat yang ada.

"Saya ingin dipijat. Pundak saya," kata Chris dilansir dari rilis LOC FIBA World Cup 2023, Minggu (27/8/2023).

Tak lama, ia terlihat mulai menikmati pijatan salah satu tenaga pemijat yang disediakan oleh LOC FIBA World Cup 2023 tersebut. Sekitar kurang lebih 20 menit, pijatan selesai. Ia terlihat puas. Chris bahkan meminta foto selfie dengan pemijatnya.

Chris pun memuji adanya fasilitas ruang pijat tersebut di Indonesia Arena. Dia juga puas dengan pijitan yang diberikan padanya.

"Fasilitas ini bagus. Pijatannya enak. Saya tidak punya keluhan sama sekali dengan pijatannya. Mungkin cuma butuh ditambah AC saja ruangannya, selebihnya sudah sempurna," ujar Chris.