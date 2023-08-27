KTM Berencana Duetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta? Ini Jawaban Manajer Tim

MUNDERFING - KTM disebut tengah menggodok rencana untuk menduetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta. Kehadiran kedua pembalap itu bakal membentuk tim impian di MotoGP. Namun, manajer tim Francesco Guidotti punya jawaban tersendiri.

Masa depan Marquez terus menjadi perbincangan. Perjalanan yang buruk di MotoGP 2023 menjadi penyebab rider Repsol Honda itu terus dikaitkan dengan tim-tim lain, termasuk KTM.

Apalagi, kontrak Marquez bersama Honda Racing Corporation (HRC) akan habis pada MotoGP 2024. Masih ada setahun lagi hingga ikatan kerja sama itu berakhir, tetapi gosip terus berhembus.

Terbaru, KTM disebut-sebut ingin menduetkan Marquez dengan Acosta pada MotoGP 2025. Kedua pembalap bertalenta itu diyakini akan membuat pabrikan asal Austria tersebut layaknya dream team. Benarkah demikian?

"Saya bermimpi menjadi juara dunia MotoGP 2024 dengan duet Brad Binder-Jack Miller, baru memikirkan soal 2025," ujar Guidotti ketika ditanya soal kemungkinan itu, dikutip dari Crash, Minggu (27/8/2023).

Lebih lanjut, pria asal Italia berharap doa baik dari Marquez, yang menyebut KTM akan jadi pabrikan nomor 1 di masa depan, terwujud. Sekali lagi, ia menegaskan The Baby Alien masih terikat kontrak hingga 2024 sehingga terlalu dini untuk bicara apa pun.