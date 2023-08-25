Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Gilas Lebanon di Partai Pembuka FIBA World Cup 2023, Suporter Timnas Basket Latvia Guncang Indonesia Arena

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:00 WIB
Gilas Lebanon di Partai Pembuka FIBA World Cup 2023, Suporter Timnas Basket Latvia Guncang Indonesia Arena
Suporter Timnas Basket Latvia di Indonesia Arena (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
GILAS Lebanon di partai pembuka FIBA World Cup 2023, suporter Timnas Basket Latvia guncang Indonesia Arena. Latvia sukses menang 109-70 atas Lebanon di laga pembuka Grup H yang dimainkan di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Jumat (25/8/2023) sore WIB.

Pantuan MNC Portal Indonesia di lokasi, ada sekitar seribu warga Latvia yang hadir mendukung tim kesayangan mereka di Indonesia Arena. Mereka memenuhi tribun di sisi kanan dan kiri.

Timnas Basket Latvia

Mereka bersorak-sorai dengan penuh semangat sejak pertandingan dimulai. Teriakkan ‘Latvia, Latvia, Latvia!’ pun terus menggema di dalam Indonesia sepanjang pertandingan.

Kehebohan semakin meningkat ketika para pemain Latvia mencetak angka. Mereka pun berteriak, melompat sembari mengepalkan tangan menandakan ekspresi kegembiraan.

Beberapa penonton Latvia pun mengenakan atribut-atribut unik. Ada yang memasang ring basket di atas kepalanya, melingkarkan bunga yang cantik di kepala mereka hingga ada yang mengenakan sarung bermotif batik serta topi khas Bali.

Beberapa yel-yel yang berupa nyanyian berbaha Latvia pun mereka suarakan dalam pertandingan ini. Tabuan drum yang mereka bawa sendiri pun semakin membuat suasana semakin luar biasa.

Afmosfer luar biasa dalam pertandingan berada di luar ekspektasi banyak orang. disangka ribuan warga Latvia bakal hadir langsung ke Jakarta untuk menyaksikan negara mereka melakukan debut di ajang FIBA World Cup.

