Akui Prannoy HS Lebih Baik, Chico Aura Evaluasi Diri Usai Kalah di 32 Besar BWF World Championships 2023

AKUI Prannoy HS lebih baik, Chico Aura Dwi Wardoyo evaluasi diri usai kalah di 32 besar BWF World Championships 2023. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu membongkar faktor penyebab dirinya kalah dari wakil India tersebut.

Chico takluk dalam dua set langsung dari Prannoy dengan skor 9-21 dan 14-21. Pertandingan 32 besar BWF World Championships 2023 tersebut berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Selasa (22/8/2023) malam WIB.

Chico mengakui bahwa dirinya sempat menemukan tempo permainan yang tepat di gim kedua. Namun, dia mengakui bahwa sang pemain asal India punya kualitas yang lebih baik dan memaksanya untuk ikut dengan gaya bermainnya hingga berujung kekalahan.

“Sebenarnya tadi saya cukup baik bermain, terutama di gim kedua. Hingga poin 13-13, saya bisa memegang permainan depan. Tetapi, setelah itu lawan mengubah pola permainan. Dari banyak bertahan, dia berubah menjadi lebih fokus di permainan depan. Dia juga lebih berinisiatif menyerang,” kata Chico dalam rilis PBSI, Rabu (23/8/2023).

“Saya sendiri malah ikut pola permainan lawan. Saya bukannya kembali ke pola menyerang, malah jadi lebih banyak bertahan. Saya banyak membuka dan akhirnya saya menjadi lebih banyak diserang lawan,” lanjutnya.

Pemain kelahiran Jayapura itu pun mengakui kualitas yang dimiliki Prannoy. Karena kenyataannya, pemain andalan India itu mampu mengontrol pertandingan, baik di gim pertama maupun kedua.