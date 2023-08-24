Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Akui Prannoy HS Lebih Baik, Chico Aura Evaluasi Diri Usai Kalah di 32 Besar BWF World Championships 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |00:00 WIB
Akui Prannoy HS Lebih Baik, Chico Aura Evaluasi Diri Usai Kalah di 32 Besar BWF World Championships 2023
Chico Aura Dwi Wardoyo sadari punya banyak kekurangan usai dikalahkan Prannoy HS di BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

AKUI Prannoy HS lebih baik, Chico Aura Dwi Wardoyo evaluasi diri usai kalah di 32 besar BWF World Championships 2023. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu membongkar faktor penyebab dirinya kalah dari wakil India tersebut.

Chico takluk dalam dua set langsung dari Prannoy dengan skor 9-21 dan 14-21. Pertandingan 32 besar BWF World Championships 2023 tersebut berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Selasa (22/8/2023) malam WIB.

Prannoy HS

Chico mengakui bahwa dirinya sempat menemukan tempo permainan yang tepat di gim kedua. Namun, dia mengakui bahwa sang pemain asal India punya kualitas yang lebih baik dan memaksanya untuk ikut dengan gaya bermainnya hingga berujung kekalahan.

“Sebenarnya tadi saya cukup baik bermain, terutama di gim kedua. Hingga poin 13-13, saya bisa memegang permainan depan. Tetapi, setelah itu lawan mengubah pola permainan. Dari banyak bertahan, dia berubah menjadi lebih fokus di permainan depan. Dia juga lebih berinisiatif menyerang,” kata Chico dalam rilis PBSI, Rabu (23/8/2023).

“Saya sendiri malah ikut pola permainan lawan. Saya bukannya kembali ke pola menyerang, malah jadi lebih banyak bertahan. Saya banyak membuka dan akhirnya saya menjadi lebih banyak diserang lawan,” lanjutnya.

Pemain kelahiran Jayapura itu pun mengakui kualitas yang dimiliki Prannoy. Karena kenyataannya, pemain andalan India itu mampu mengontrol pertandingan, baik di gim pertama maupun kedua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement