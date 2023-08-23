Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Skandal Terlarang Kento Momota hingga Seret Pebulu Tangkis Cantik Jepang Ini Sempat Bikin Heboh Dunia Bulu Tangkis

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |04:00 WIB
Kisah Skandal Terlarang Kento Momota hingga Seret Pebulu Tangkis Cantik Jepang Ini Sempat Bikin Heboh Dunia Bulu Tangkis
Kento Momota pernah terjerat skandal dengan pebulu tangkis Yuki Fukushima (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH skandal terlarang Kento Momota hingga seret pebulu tangkis cantik Jepang, Yuki Fukushima, sempat bikin heboh dunia bulu tangkis. Bagaimana tidak, mantan tunggal putra nomor satu dunia itu pernah diduga ketahuan sekamar dengan Yuki Fukushima.

Sekadar diketahui, Kento Momota merupakan atlet asal Jepang yang pernah merajai tunggal putra pada 2018-2019. Dia telah memenangkan beberapa turnamen bulu tangkis bergengsi termasuk dua gelar Kejuaraan Dunia (2018, 2019), dua gelar Kejuaraan Asia (2018, 2019), hingga satu gelar All England.

Kento Momota

Berkat deretan prestasinya itu, Kento Momota masuk ke Guinness Book of World Records untuk "Gelar tunggal putra bulu tangkis terbanyak dalam satu musim", atas prestasinya dengan meraih 11 gelar di musim 2019.

Namun ternyata, mantan tunggal putra nomor 1 di ranking BWF itu beberapa kali terjerat dalam berbagai skandal terlarang selama aktif sebagai pebulu tangkis profesional. Pertama, Kento Momota pernah berjudi bersama Kenichi Tago di sebuah kasino di Jepang pada 2016.

Gara-gara perilaku nyelenehnya itu, Kento Momota mendapatkan hukuman skorsing selama satu tahun oleh Asosiasi Badminton Jepang (NBA). Masih pada 2016, ia kedapatan bermesraan dengan sejumlah wanita seksi di sebuah klub malam.

Setelah itu, Kento Momota dituding melakukan skandal terlarang hingga menyeret pebulu tangkis cantik Jepang, Yuki Fukushima, pada 2018 lalu. Saat itu, atlet asal Jepang tersebut dikabarkan menjalin hubungan dengan Yuki Fukushima yang saat itu menjadi pemain tunggal puri nomor 1 di negaranya.

Yang membuat heboh publik bulu tangkis dunia, Kento Momota diduga ketahuan satu kamar dengan Fukushima saat itu. Skandal terlarang itu diketahui saat inspeksi yang dilakukan oleh Organisasi Anti Doping Jepang (JADA) di Pelatnas bulu tangkis Ajinomoto National Training Center.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
