BASKET

Tujuan Menggiring Bola Rendah dalam Permainan Bola Basket

Hafid Fuad , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:32 WIB
Tujuan Menggiring Bola Rendah dalam Permainan Bola Basket
Tujuan menggiring bola rendah dipraktikkan Stephen Curry dalam permainan bola basket (Foto: NBA)
A
A
A

ADA beberapa tujuan menggiring bola rendah yang sangat berfaedah dalam bermain basket. Dalam teknik menggiring bola basket bisa dibagi dalam hal ketinggian pantulan yakni rendah dan tinggi.

Namun untuk tujuan menggiring bola atau dribble rendah dalam permainan bola basket sejatinya tentunya untuk mengantisipasi pemain lawan yang ingin merebut bola. Tidak hanya itu, teknik dribble rendah digunakan saat ingin melakukan manuver menerobos ke pertahanan lawan dengan kecepatan tinggi.

Dribble dalam bola basket

Dalam permainan basket, menggiring bola alias dribble adalah teknik fundamental yang wajib dikuasai selain teknik mengumpan, pivot, dan menembak. Gerakan tersebut menggunakan hanya satu tangan dengan cara memantul-mantulkan bola ke lantai. Harus diingat dribble dalam permainan basket tidak boleh menggunakan dua tangan.

Dribble rendah biasanya dilakukan dengan posisi badan sedikit menunduk dan condong ke depan. Posisi badan tersebut mengikuti dengan pantulan bola yang hanya di bawah perut atau bahkan hanya setinggi lutut.

Telusuri berita Sport lainnya
