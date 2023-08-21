Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Resmi Perpanjang Kontrak di KTM hingga 2026, Brad Binder Senang Bukan Main

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |00:04 WIB
Resmi Perpanjang Kontrak di KTM hingga 2026, Brad Binder Senang Bukan Main
Pembalap Tim KTM Red Bull, Brad Binder. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MUNDERFING – Pembalap Tim Red Bull KTM, Brad Binder telah resmi menandatangani perpanjangan kontrak hingga MotoGP 2026 pada Sabtu 19 Agustus 2023. Ia pun mengaku senang luar biasa karena masih dipercaya oleh KTM untuk terus mengembangkan motor RC16.

Ya, Binder akan kembali mengaspal bersama Red Bull KTM Factory Racing hingga beberapa tahun ke depan. Binder tetap menunggangi KTM RC16 dan menjalin hubungan langgeng dengan KTM sejak 2020 lalu.

Rider berusia 28 tahun itu pun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan KTM kepadanya hingga kini. Dia merasa targetnya bersama tim semakin dekat.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KTM dan manajemen karena telah mempercayai saya dan membiarkan saya terlibat dalam program luar biasa ini selama beberapa tahun lagi. Kami semakin dekat dengan apa yang ingin kami capai di trek, tetapi saya tidak bisa cukup mengatakan hal-hal baik tentang tim dan kru saya," ujarnya dalam rilis resmi MotoGP, Senin (21/8/2023).

Brad Binder

Manajer Tim Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Guidotti, menilai Binder adalah sosok rider andalan mereka. Menurutnya, Binder merupakan salah satu pembalap yang menarik untuk ditonton.

Guidotti juga senang Binder kembali menyepakati kerja sama mereka. Harapannya, Binder bisa terus memberikan kejuatan bersama KTM nantinya.

Halaman:
1 2
