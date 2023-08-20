Advertisement
MOTOGP

Vision+ Kembali Adakan Nobar MotoGP, Disambut Antusias Oleh Masyarakat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |21:02 WIB
Vision+ Kembali Adakan Nobar MotoGP, Disambut Antusias Oleh Masyarakat
Vision+ kembali menggelar acara nonton bareng MotoGP (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Setelah rehat sejenak di bulan Juli, ajang balapan MotoGP kembali mengadakan beberapa balapannya di bulan Agustus 2023 ini. Hal ini disambut antusias oleh banyak penggemar MotoGP, sehingga Vision+ kembali mengadakan acara nonton bareng atau nobar untuk menikmati euforianya.

Minggu ini, ada balapan MotoGP Austria atau yang secara resmi bertajuk CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich. Balapan ini diselenggarakan di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Steienmark, Austria.

Dalam acara nobar kali ini, Vision+ mengajak masyarakat untuk menyaksikan MotoGP Austria secara live dari channel SPOTV 2. Tak hanya itu, para penonton juga disuguhi berbagai games seru, dengan hadiah berupa merchandise eksklusif dari Clinx.

Balapan di Austria tersebut merupakan balapan MotoGP kedua di bulan Agustus setelah ajang MotoGP Britania Raya. Selanjutnya, MotoGP akan mengadakan balapan di Catalunya pada bulan September mendatang.

Ke depannya, Vision+ akan terus menyelenggarakan berbagai acara nonton bareng program olahraga, salah satunya MotoGP. Bagi Anda yang belum sempat ikut dan ingin bergabung di acara nobar bersama Vision+, silakan ikuti akun media sosial Vision+ di @visionplusid (Instagram, Twitter, TikTok & Facebook) untuk informasi acara-acara selanjutnya.

