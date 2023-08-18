4 Perempuan Supercantik yang Pernah Digosipkan Dekat dengan Pebulu Tangkis Fajar Alfian, Nomor 1 Melati Daeva!

TERDAPAT 4 perempuan supercantik yang pernah digosipkan dekat dengan pebulu tangkis Fajar Alfian. Kisah asmara rekan Muhammad Rian Ardianto itu dengan sejumlah perempuan cantik ini menuai sorotan.

Terlebih lagi pernyataan Fajar Alfian yang secara tidak langsung menyatakan statusnya single. Saat pelantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria kelahiran Bandung itu membicarakan calon pendamping idamannya.

Siapa saja 4 perempuan supercantik yang pernah digosipkan dekat dengan pebulu tangkis Fajar Alfian? Okezone akan membahasnya di bawah ini.

4 Perempuan Supercantik yang Pernah Digosipkan Dekat dengan Pebulu Tangkis Fajar Alfian

4. Shakira Jasmine





Kedekatan Shakira Jasmine dengan Fajar Alfian mulai tercium media pada tahun 2020. Keduanya digosipkan dekat lantaran Fajar kerap meninggalkan komentar di kolom Instagram penyanyi asal Cimahi itu.

Hubungan keduanya bahkan mendapat dukungan dari Anthony Sinisuka Ginting sebagai rekan sejawat Fajar.

Beberapa kali Fajar Alfian terlihat jalan bareng dengan Shakira Jasmine. Namun, entah sejak kapan hubungan keduanya mulai merenggang. Baik Fajar maupun Shakira tidak memberikan klarifikasi tentang hubungan mereka.

3. Lania Fira





Aktris cantik Lania Fira pernah digosipkan dekat dengan pebulu tangkis Fajar Alfian. Kabar kedekatan mereka mencuat ketika Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berpartisipasi dalam ajang Indonesia Masters 2023.

Pemeran film “Teman Tapi Menikah” itu memang kerap diisukan dengan dengan sejumlah pria, salah satunya Fajar Alfian. Hingga saat ini keduanya masih bungkam dengan status hubungan mereka.