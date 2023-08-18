Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Perempuan Supercantik yang Pernah Digosipkan Dekat dengan Pebulu Tangkis Fajar Alfian, Nomor 1 Melati Daeva!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |03:02 WIB
4 Perempuan Supercantik yang Pernah Digosipkan Dekat dengan Pebulu Tangkis Fajar Alfian, Nomor 1 Melati Daeva!
Fajar Alfian menggandeng Melati Daeva dalam resepsi pernikahan Kevin Sanjaya (Foto: Instagram/fajaralviaan)
A
A
A

TERDAPAT 4 perempuan supercantik yang pernah digosipkan dekat dengan pebulu tangkis Fajar Alfian. Kisah asmara rekan Muhammad Rian Ardianto itu dengan sejumlah perempuan cantik ini menuai sorotan.

Terlebih lagi pernyataan Fajar Alfian yang secara tidak langsung menyatakan statusnya single. Saat pelantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria kelahiran Bandung itu membicarakan calon pendamping idamannya.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Siapa saja 4 perempuan supercantik yang pernah digosipkan dekat dengan pebulu tangkis Fajar Alfian? Okezone akan membahasnya di bawah ini.

4 Perempuan Supercantik yang Pernah Digosipkan Dekat dengan Pebulu Tangkis Fajar Alfian

4. Shakira Jasmine

Shakira Jasmine

Kedekatan Shakira Jasmine dengan Fajar Alfian mulai tercium media pada tahun 2020. Keduanya digosipkan dekat lantaran Fajar kerap meninggalkan komentar di kolom Instagram penyanyi asal Cimahi itu.

Hubungan keduanya bahkan mendapat dukungan dari Anthony Sinisuka Ginting sebagai rekan sejawat Fajar.

Beberapa kali Fajar Alfian terlihat jalan bareng dengan Shakira Jasmine. Namun, entah sejak kapan hubungan keduanya mulai merenggang. Baik Fajar maupun Shakira tidak memberikan klarifikasi tentang hubungan mereka.

3. Lania Fira

Lania Fira

Aktris cantik Lania Fira pernah digosipkan dekat dengan pebulu tangkis Fajar Alfian. Kabar kedekatan mereka mencuat ketika Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berpartisipasi dalam ajang Indonesia Masters 2023.

Pemeran film “Teman Tapi Menikah” itu memang kerap diisukan dengan dengan sejumlah pria, salah satunya Fajar Alfian. Hingga saat ini keduanya masih bungkam dengan status hubungan mereka.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
