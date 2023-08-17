Mengenal Olahraga Kataw, Asal Negara, Pengertian dan Cara Bermain

MENGENAL olahraga kataw, asal negara, pengertian, dan cara berman akan diulas dalam artikel ini. Olahraga yang ini memang sangat asyik dimainkan apabila memahami aturan permainannya.

Tetapi sayangnya, olahraga kataw sangat jarang diketahui orang. Karena itu, agar olahraga ini bisa lebih dikenal, Anda bisa memainkannya usai mengetahui serba-serbi lebih lanjut soal olahraga kataw.

Merangkum dari beberapa sumber, Kamis (17/8/2023), berikut pengertian, asal negara, dan cara memainkan olahraga kataw.

Mengenal Pengertian Olahraga Kataw





Jenis olahraga satu ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan olahraga sepakbola yang populer di masyarakat. Namun, kataw memiliki beberapa perbedaan, salah satunya terkait bola yang dimainkan. Pada olahraga kataw, bola yang digunakan terbuat dari rotan.

Saking sederhananya alat yang dimainkan, jenis olahraga ini secara garis besar dianggap masuk dalam ketegori olahraga tradisional.

Asal Negara

Sangat wajar apabila banyak orang yang asing dan tidak mengetahui jenis olaharaga kataw. Hal itu disebabkan karena olahraga satu ini bukan berasal dari negara Indonesia. Lantas dari mana asal permainan olahraga Ketaw.

Diketahui, kataw berasal dari negara tetangga Indonesia, yaitu Laos. Permainan satu sangat diminati di negara asalnya karena sangat seru dan sederhana untuk dimainkan.

Meski begitu, jenis olahraga satu ini sudah banyak penggemarnya di negara Laos. Bahkan, ada induk organisasi sendiri yang diberi nama dengan Lao Kataw Federation.