Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Mengenal Olahraga Kataw, Asal Negara, Pengertian dan Cara Bermain

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |00:17 WIB
Mengenal Olahraga Kataw, Asal Negara, Pengertian dan Cara Bermain
Mengenal olahraga kataw. (Foto: Facebook)
A
A
A

MENGENAL olahraga kataw, asal negara, pengertian, dan cara berman akan diulas dalam artikel ini. Olahraga yang ini memang sangat asyik dimainkan apabila memahami aturan permainannya.

Tetapi sayangnya, olahraga kataw sangat jarang diketahui orang. Karena itu, agar olahraga ini bisa lebih dikenal, Anda bisa memainkannya usai mengetahui serba-serbi lebih lanjut soal olahraga kataw.

Merangkum dari beberapa sumber, Kamis (17/8/2023), berikut pengertian, asal negara, dan cara memainkan olahraga kataw.

Mengenal Pengertian Olahraga Kataw

Kataw

Jenis olahraga satu ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan olahraga sepakbola yang populer di masyarakat. Namun, kataw memiliki beberapa perbedaan, salah satunya terkait bola yang dimainkan. Pada olahraga kataw, bola yang digunakan terbuat dari rotan.

Saking sederhananya alat yang dimainkan, jenis olahraga ini secara garis besar dianggap masuk dalam ketegori olahraga tradisional.

Asal Negara

Sangat wajar apabila banyak orang yang asing dan tidak mengetahui jenis olaharaga kataw. Hal itu disebabkan karena olahraga satu ini bukan berasal dari negara Indonesia. Lantas dari mana asal permainan olahraga Ketaw.

Diketahui, kataw berasal dari negara tetangga Indonesia, yaitu Laos. Permainan satu sangat diminati di negara asalnya karena sangat seru dan sederhana untuk dimainkan.

Meski begitu, jenis olahraga satu ini sudah banyak penggemarnya di negara Laos. Bahkan, ada induk organisasi sendiri yang diberi nama dengan Lao Kataw Federation.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Olahraga Kataw Sport Lain
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3185945/berikut_10_makanan_yang_disebut_ade_rai_harus_dihindari_jika_ingin_awet_muda-A0Ia_large.jpg
10 Makanan yang Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda, Nomor 1 Konsumsi Harian Orang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/43/3185702/mnc_sports_competition_diharap_dapat_ikut_memajukan_industri_biliar_tanah_air-tYqM_large.jpeg
MNC Sports Competition Dapat Ikut Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185567/menpora_erick_thohir-mOno_large.jpg
Kemenpora dan Kejagung Kolaborasi: Perkuat Pengawasan demi Tata Kelola Program Olahraga yang Akuntabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185444/erick_thohir-pUj4_large.jpg
Menpora Erick Thohir Siapkan 17 Cabor Unggulan, Dukung Pembangunan Training Center Terbaik se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/43/3185388/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-r8Em_large.jpg
MNC Bank Pertahankan Takhta di Ajang MNC Sports Competition 2025, Lido Kembali Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement