HOME SPORTS MOTOGP

Ini Permintaan Joan Mir kepada Repsol Honda Agar Bisa Bangkit di MotoGP 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |02:00 WIB
Ini Permintaan Joan Mir kepada Repsol Honda Agar Bisa Bangkit di MotoGP 2023
Joan Mir desak Honda segera lakukan pembaruan (Foto: Twitter/HRC_motogp)
A
A
A

INI permintaan Joan Mir kepada Repsol Honda agar bisa bangkit di MotoGP 2023. Sang pembalap asal Spanyol mengakui bahwa timnya tampil buruk sejauh ini.

Joan Mir mengutarakan ketidakpuasannya terhadap Honda yang jauh di bawah kata layak saat ini. Dia bahkan menyarankan agar pabrikan Jepang tersebut untuk mengatur ulang seluruh sistemnya.

Joan Mir

Mir berpendapat Honda harus meningkatkan lagi kekuatan elektronik, cengkeraman, hingga aerodinamika motornya. Ini yang kemudian dipandang sebagai salah satu persoalan yang mengganggunya di balapan.

Juara MotoGP 2020 tersebut menekankan bahwa Honda belum melakukan upaya untuk pembaruan. Dia memperingatkan bahwa hasil balapan berikutnya akan sama buruknya seperti sebelumnya jika tidak ada pembaruan.

"Honda ini tidak bagus di area mana pun. Kami harus melakukan 'reset' (memulai ulang) dan meningkatkan elektronik, cengkeraman, dan aerodinamika," tutur Mir, dipetik dari Marca, Kamis (10/8/2023).

"Kami sedang mengusahakannya, tetapi saat ini kami belum memiliki pembaruan apa pun untuk memperbaiki situasi. dan jika kami tidak menerimanya, balapan berikutnya akan sama," lanjutnya.

