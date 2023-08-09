Lando Norris Dapat Tawaran Pindah ke MotoGP jika Mulai Bosan di F1

TOWCESTER - Bos Tim Aspar, Jorge Martinez, menawarkan Lando Norris untuk beralih ke ajang balap motor jika pembalap McLaren itu mulai bosan dengan balapan Formula One (F1). Martinez menawarkan hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab ia pun terpukau dengan aksi Norris saat mengendarai motor MotoGP.

Pada pekan lalu, Norris memang mendapatkan kesempatan untuk menjajal motor MotoGP di Sirkuit Silverstone, Inggris. Dari momen tersebutlah Martinez melihat aksi Norris dan terpukau.

Lantas Martinez menawarkan kepada Norris jika ingin beralih ke balap motor bisa menghubunginya suatu saat nanti. Tawaran itu sekaligus jadi bahan candaan keduanya.

"Jika Anda mempertimbangkan untuk mengganti mobil dengan sepeda motor, hubungi saya," tutur Martinez dalam unggahan resmi Twitter Aspar, @AsparTeam, Rabu (9/8/2023).

Sebagaimana diketahui, di balap MotoGP Inggris 2023, Norris datang menyaksikan balapan tersebut. Dia juga berkesempatan menjajal motor di sirkuit itu.

Namun dia tidak sendiri, Norris juga ditemani oleh pembalap F1 lainnya. Adapun pembalap yang dimaksud adalah rekan setimnya, Oscar Piastri.

Di akhir sesi, Norris pun berfoto bersama rider Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. Tampak Norris mengenakan topi bulat yang dihiasi emoticon senyum sementara Quartararo meneganakan topi Monster Energy Yamaha. Keduanya kompak memegang helm.