Bos LCR Honda Maklumi Keputusan Alex Rins Pindah ke Yamaha di MotoGP 2024

SILVERSTONE – Manajer Tim LCR Honda, Lucio Cecchinello, memaklumi keputusan Alex Rins yang memilih peindah tim ke Yamaha di MotoGP 2024. Menurut pemaparan Cecchinello, Rins memiliki kemampuan dan modal untuk menjadi juara, tapi hal tersebut tertahan karena dia ada di tim satelit Honda.

Cecchinello mengakui Rins adalah pembalap hebat. Honda pun mengakui hal tersebut dan karenanya, menurut laporan dari Cecchinello, tim pabrikan HRC telah menjalin kerjasama dengan Rins.

Ya, Cecchinello mengungkapkan sejatinya rider berusia 27 tahun tersebut punya kontrak menjanjikan dengan HRC. Rins disebut sejatinya memiliki kontrak pabrik dengan HRC.

Artinya Rins memiliki proyeksi besar dengan HRC. Terlebih kemampuannya di lintasan juga telah diakui baik oleh banyak pihak.

Namun Cecchinello mengakui potensi Rins akan sulit dikembangkan meski menggunakan motor pabrikan jika berada di tim satelit. Pasalnya hal itu membutuhkan waktu yang lebih lama bagi Rins untuk maju.

"Sebenarnya Alex memiliki kontrak pabrik dengan HRC, tetapi ketika anda mengendarai motor pabrikan di tim satelit, semuanya membutuhkan waktu lebih lama,” ucap Cecchinello dalam rilis resmi MotoGP, Minggu (6/8/2023).