Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos LCR Honda Maklumi Keputusan Alex Rins Pindah ke Yamaha di MotoGP 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |01:03 WIB
Bos LCR Honda Maklumi Keputusan Alex Rins Pindah ke Yamaha di MotoGP 2024
Pembalap Tim LCR Honda, Alex Rins. (Foto: Instagram/alexrins)
A
A
A

SILVERSTONE – Manajer Tim LCR Honda, Lucio Cecchinello, memaklumi keputusan Alex Rins yang memilih peindah tim ke Yamaha di MotoGP 2024. Menurut pemaparan Cecchinello, Rins memiliki kemampuan dan modal untuk menjadi juara, tapi hal tersebut tertahan karena dia ada di tim satelit Honda.

Cecchinello mengakui Rins adalah pembalap hebat. Honda pun mengakui hal tersebut dan karenanya, menurut laporan dari Cecchinello, tim pabrikan HRC telah menjalin kerjasama dengan Rins.

Ya, Cecchinello mengungkapkan sejatinya rider berusia 27 tahun tersebut punya kontrak menjanjikan dengan HRC. Rins disebut sejatinya memiliki kontrak pabrik dengan HRC.

Artinya Rins memiliki proyeksi besar dengan HRC. Terlebih kemampuannya di lintasan juga telah diakui baik oleh banyak pihak.

Alex Rins

Namun Cecchinello mengakui potensi Rins akan sulit dikembangkan meski menggunakan motor pabrikan jika berada di tim satelit. Pasalnya hal itu membutuhkan waktu yang lebih lama bagi Rins untuk maju.

"Sebenarnya Alex memiliki kontrak pabrik dengan HRC, tetapi ketika anda mengendarai motor pabrikan di tim satelit, semuanya membutuhkan waktu lebih lama,” ucap Cecchinello dalam rilis resmi MotoGP, Minggu (6/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement