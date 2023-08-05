Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian/Rian Ardianto Kecewa Berat Gagal Melangkah ke Semifinal Australia Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |02:01 WIB
Fajar Alfian/Rian Ardianto Kecewa Berat Gagal Melangkah ke Semifinal Australia Open 2023
Fajar Alfian/Rian Ardianto tumbang di perempatfinal Australia Open 2023 (Foto: PBSI)
FAJAR Alfian/Rian Ardianto kecewa berat gagal melangkah ke semifinal Australia Open 2023. Ganda putra Indonesia itu takluk dari wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-14.

Fajri – sebutan Fajar/Rian – tampil kurang baik di gim pertama dalam laga yang digelar di Quaycentre, Sydney Olympic Park, Sydney, Australia, pada Kamis (4/8/2023) sore WIB. Serangkaian kesalahan sendiri membuat mereka takluk 19-21.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Namun, pasangan ranking satu dunia itu mengamuk di gim kedua. Mereka unggul jauh 11-3 saat interval dan terus memimpin hingga merebut kemenangan dengan skor 21-15.

Pertarungan sengit mewarnai gim penentu dengan kedua pasangan bersaing dalam skor sama kuat 7-7. Sayangnya, performa Fajar/Rian kembali menurun hingga tertinggal 8-16 dan akhirnya tunduk dengan skor 14-21.

Fajar/Rian pun mengutarakan kekecewaannnya karena tersisih di perempatfinal turnamen Super 500 itu. Apalagi, kekalahan ini menandakan bahwa performa mereka terus menurun setelah sebelumnya mencapai semifinal Japan Open 2023 dan menjadi runner up Korea Open 2023.

1 2
