Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Jonatan Christie Dibikin Pontang-panting oleh Bocah Kematian Asal Malaysia di Australia Open 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |00:00 WIB
Momen Jonatan Christie Dibikin Pontang-panting oleh Bocah Kematian Asal Malaysia di Australia Open 2023
Jonatan Christie dibuat kewalahan hadapi Ng Tze Yong (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN Jonatan Christie dibikin pontang-panting oleh bocah kematian asal Malaysia, Ng Tze Young di Australia Open 2023 menarik untuk diulas. Pasalnya, ini menjadi kekalahan pertama Jojo - sapaan akrab Jonatan Christie - atas wakil Malaysia itu.

Tunggal putra unggulan kedua Indonesia, Jonatan Christie alias Jojo harus gugur di babak 16 besar Australia Open 2023. Bertanding di State Sports Centre, Australia, Kamis (3/8/2023) Jojo harus menyerah dari Ng Tze Young dalam dua game langsung 22-20 dan 21-15.

Jonatan Christie

Menyedihkannya lagi, pada laga ini, Jojo harus dibuat pontang-panting menghadapi permainan Ng Tze Young yang sangat baik.

Contohnya pada saat poin 5-6 di game pertama, Jojo dibuat kalang kabut menangani pukulan cepat Ng Tze Young yang menuju ke berbagai arah. Alhasil, Jojo harus berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan shuttlecock.

Kemudian saat poin 8-6, Jojo terlibat rally sengit dengan Ng Tze Young. Meski mampu untuk melakukan jual beli serangan, namun Jojo sempat dibuat terjatuh saat berusaha menghalau smash keras Ng Tze Young yang menghujam tajam ke sisi kiri Jojo.

Sempat berbalik menyerang, Jojo akhirnya merelakan rally tersebut setelah pengembalian akrobatik Ng Tze Young dikembalikan dengan terlampau keras oleh Jojo yang membuat shuttlecock keluar lapangan.

Pascainterval, Jojo unggul cukup jauh dari Ng Tze Young. Sayangnya, rentetan error yang dilakukan Jojo membuat pebulutangkis Malaysia peringkat 21 ranking BWF itu berbalik unggul dan berhasil mengamankan game pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/40/2862162/pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-bahas-evaluasi-australia-open-2023-bersyukur-tapi-belum-puas-1OajhswObN.jpg
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Bahas Evaluasi Australia Open 2023, Bersyukur tapi Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861621/melihat-kejujuran-mohammad-ahsan-yang-berbanding-terbalik-dengan-pebulu-tangkis-korsel-yang-tak-jujur-di-australia-open-2023-3VmP7M5r52.jpg
Melihat Kejujuran Mohammad Ahsan yang Berbanding Terbalik dengan Pebulu Tangkis Korsel yang Tak Jujur di Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861542/fajar-alfian-rian-ardianto-angkat-bicara-soal-insiden-kontroversial-saat-lawan-kang-min-hyuk-seo-seung-jae-di-perempatfinal-australia-open-2023-mWdcRcdMUc.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Angkat Bicara soal Insiden Kontroversial saat Lawan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae di Perempatfinal Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860349/hasil-bwf-australia-open-2023-kiprah-wakil-indonesia-berakhir-di-perempatfinal-YlOtldbeJA.jpeg
Hasil BWF Australia Open 2023: Kiprah Wakil Indonesia Berakhir di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860330/debut-di-australia-open-2023-komang-ayu-dan-ester-nurumi-dapat-pelajaran-berharga-tjzfK32gCw.jpeg
Debut di Australia Open 2023, Komang Ayu dan Ester Nurumi Dapat Pelajaran Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/40/2859261/tak-jujur-saat-lawan-fajar-alfian-rian-ardianto-di-australia-open-2023-pebulu-tangkis-korsel-ini-kehilangan-respek-dari-netizen-indonesia-Du9Zb18Ev7.jpg
Tak Jujur saat Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Australia Open 2023, Pebulu Tangkis Korsel Ini Kehilangan Respek dari Netizen Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement