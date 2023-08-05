Momen Jonatan Christie Dibikin Pontang-panting oleh Bocah Kematian Asal Malaysia di Australia Open 2023

MOMEN Jonatan Christie dibikin pontang-panting oleh bocah kematian asal Malaysia, Ng Tze Young di Australia Open 2023 menarik untuk diulas. Pasalnya, ini menjadi kekalahan pertama Jojo - sapaan akrab Jonatan Christie - atas wakil Malaysia itu.

Tunggal putra unggulan kedua Indonesia, Jonatan Christie alias Jojo harus gugur di babak 16 besar Australia Open 2023. Bertanding di State Sports Centre, Australia, Kamis (3/8/2023) Jojo harus menyerah dari Ng Tze Young dalam dua game langsung 22-20 dan 21-15.

Menyedihkannya lagi, pada laga ini, Jojo harus dibuat pontang-panting menghadapi permainan Ng Tze Young yang sangat baik.

Contohnya pada saat poin 5-6 di game pertama, Jojo dibuat kalang kabut menangani pukulan cepat Ng Tze Young yang menuju ke berbagai arah. Alhasil, Jojo harus berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan shuttlecock.

Kemudian saat poin 8-6, Jojo terlibat rally sengit dengan Ng Tze Young. Meski mampu untuk melakukan jual beli serangan, namun Jojo sempat dibuat terjatuh saat berusaha menghalau smash keras Ng Tze Young yang menghujam tajam ke sisi kiri Jojo.

Sempat berbalik menyerang, Jojo akhirnya merelakan rally tersebut setelah pengembalian akrobatik Ng Tze Young dikembalikan dengan terlampau keras oleh Jojo yang membuat shuttlecock keluar lapangan.

Pascainterval, Jojo unggul cukup jauh dari Ng Tze Young. Sayangnya, rentetan error yang dilakukan Jojo membuat pebulutangkis Malaysia peringkat 21 ranking BWF itu berbalik unggul dan berhasil mengamankan game pertama.