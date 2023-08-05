Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

SIC Undang Penggemar MotoGP Indonesia Hadiri MotoGP Malaysia 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |03:01 WIB
SIC Undang Penggemar MotoGP Indonesia Hadiri MotoGP Malaysia 2023
SIC undang penggemar MotoGP Indonesia ke Malaysia (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

SEPANG International Circuit (SIC) undang penggemar MotoGP Indonesia hadiri MotoGP Malaysia 2023. Tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia kepada MotoGP diharapkan bakal membuat MotoGP Malaysia 2023 semakin ramai.

MotoGP Malaysia 2023 digelar pada 10-12 November 2023 mendatang. Diharapkan, ada 11 ribu penonton yang bakal meramaikan akhir pekan di Malaysia tersebut. Angka tersebut sesuai dengan jumlah penonton asal Indonesia yang datang ke Sirkuit Sepang pada edisi 2019 silam atau 5.000 lebih banyak dari edisi 2022 lalu.

MotoGP Malaysia 2022

Edisi ke-24 MotoGP Malaysia ini juga menandai tahun kedua PETRONAS sebagai sponsor utama. Sorotan penting dari acara ini adalah debut pembalap profesional Malaysia Syarifuddin Azman (Damok) dari MT Helmets – MSI, yang akan berlaga di Moto3.

“Tema tahun ini adalah #KasiGegar, yang berarti 'gaspol' di Indonesia. SIC mengharapkan kehadiran penonton yang lebih tinggi selama tiga hari acara. Mereka yang datang ke sirkuit akan menyaksikan aksi penuh sesak di lintasan. Untuk memastikan tingkat kepuasan yang tinggi, kami berkomitmen untuk memberikan kualitas tertinggi untuk Grand Prix Malaysia,” kata Chief Executive Officer SIC, Azhan Shafriman Hanif, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

"Saya berterima kasih atas dukungan dari fans Indonesia selama ini karena mereka adalah penonton internasional terbanyak untuk MotoGP Malaysia 2023, dan kami sangat berterima kasih untuk itu,” tambahnya.

MotoGP Malaysia 2023 diyakini bakal berjalan dengan jauh lebih menarik, seiring dengan penambahan format baru MotoGP dengan menampilkan sprint race, parade pengendara, dan hero walk. Shafriman pun optimis format anyar tersebut bakal menambah ketertarikan penonton.

“Kami menyambut baik inisiatif Dorna untuk mengadakan sprint di hari sabtu. Dari segi statistik, hari minggu selalu penontonnya paling banyak, hari sabtu kedua dan jumat ketiga. Melihat dari segi kehadiran, adanya sprint di hari sabtu ini akan menambah jumlah kehadiran penonton, baik di hari itu atau secara keseluruhan,” jelas Shafriman.

“Dan pada hari sabtu juga ada hero walk dan hari minggu ada race parade sehingga kami optimis itu bakal menambah kehadiran penonton,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement