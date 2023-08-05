SIC Undang Penggemar MotoGP Indonesia Hadiri MotoGP Malaysia 2023

SEPANG International Circuit (SIC) undang penggemar MotoGP Indonesia hadiri MotoGP Malaysia 2023. Tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia kepada MotoGP diharapkan bakal membuat MotoGP Malaysia 2023 semakin ramai.

MotoGP Malaysia 2023 digelar pada 10-12 November 2023 mendatang. Diharapkan, ada 11 ribu penonton yang bakal meramaikan akhir pekan di Malaysia tersebut. Angka tersebut sesuai dengan jumlah penonton asal Indonesia yang datang ke Sirkuit Sepang pada edisi 2019 silam atau 5.000 lebih banyak dari edisi 2022 lalu.

Edisi ke-24 MotoGP Malaysia ini juga menandai tahun kedua PETRONAS sebagai sponsor utama. Sorotan penting dari acara ini adalah debut pembalap profesional Malaysia Syarifuddin Azman (Damok) dari MT Helmets – MSI, yang akan berlaga di Moto3.

“Tema tahun ini adalah #KasiGegar, yang berarti 'gaspol' di Indonesia. SIC mengharapkan kehadiran penonton yang lebih tinggi selama tiga hari acara. Mereka yang datang ke sirkuit akan menyaksikan aksi penuh sesak di lintasan. Untuk memastikan tingkat kepuasan yang tinggi, kami berkomitmen untuk memberikan kualitas tertinggi untuk Grand Prix Malaysia,” kata Chief Executive Officer SIC, Azhan Shafriman Hanif, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

"Saya berterima kasih atas dukungan dari fans Indonesia selama ini karena mereka adalah penonton internasional terbanyak untuk MotoGP Malaysia 2023, dan kami sangat berterima kasih untuk itu,” tambahnya.

MotoGP Malaysia 2023 diyakini bakal berjalan dengan jauh lebih menarik, seiring dengan penambahan format baru MotoGP dengan menampilkan sprint race, parade pengendara, dan hero walk. Shafriman pun optimis format anyar tersebut bakal menambah ketertarikan penonton.

“Kami menyambut baik inisiatif Dorna untuk mengadakan sprint di hari sabtu. Dari segi statistik, hari minggu selalu penontonnya paling banyak, hari sabtu kedua dan jumat ketiga. Melihat dari segi kehadiran, adanya sprint di hari sabtu ini akan menambah jumlah kehadiran penonton, baik di hari itu atau secara keseluruhan,” jelas Shafriman.

“Dan pada hari sabtu juga ada hero walk dan hari minggu ada race parade sehingga kami optimis itu bakal menambah kehadiran penonton,” tambahnya.