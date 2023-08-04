5 Pebulu Tangkis China yang Kerap Bikin Pemain Indonesia Gigit Jari, Nomor 1 Momok Menakutkan

Chen Yufei merupakan salah satu pebulu tangkis China yang kerap bikin pemain Indonesia gigit jari (FOTO: China Daily).

BERIKUT 5 pebulu tangkis China yang kerap membuat jagoan Indonesia gigit jari. Di mana salah satunya benar-benar jadi momok menakutkan buat pebulu tangkis Indonesia.

Tak bisa dipungkiri jika China menjadi salah satu musuh bebuyutan bagi Indonesia dalam kancah bulu tangkis. Banyak pebulu tangkis China yang kerap jadi momok bagi para pemain Indonesia.

Setidaknya ada 5 pebulu tangkis China yang kerap membuat pemain Indonesia gigit jari. Siapa saja? Berikut ulasan lengkapnya.

5. Cai Yun/Fu Haifeng

Mulai dari ganda putra China, Cai Yun/Fu Haifeng. Ganda putra China ini kerap jadi momok untuk jagoan Indonesia, Markis Kido/Hendra Setiawan.

Sebenarnya Markis Kido/Hendra Setiawan sempat mengalahkan Cai Yun/Fu Haifeng untuk mendulang medali emas Olimpiade 2008. Tapi head to head secara keseluruhan, Cai Yun/Fu Haifeng unggul 6-3 atas Markis Kido/Hendra Setiawan.

4. Zheng Siwei/Huang Yaqiong

Lalu dari ganda campuran, ada Zheng Siwei/Huang Yaqiong. Dominasi Zheng Siwei/Huang Yaqiong dalam beberapa tahun terakhir sangat sulit dihentikan.

Bahkan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti secara keseluruhan kalah jauh dari segi head to head dari Zheng/Huang. Dari 13 kali pertemuan, Praveen/Melati hanya pernah menang 2 kali saja.