Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis China yang Kerap Bikin Pemain Indonesia Gigit Jari, Nomor 1 Momok Menakutkan

Coro Mountana , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |05:07 WIB
5 Pebulu Tangkis China yang Kerap Bikin Pemain Indonesia Gigit Jari, Nomor 1 Momok Menakutkan
Chen Yufei merupakan salah satu pebulu tangkis China yang kerap bikin pemain Indonesia gigit jari (FOTO: China Daily).
A
A
A

BERIKUT 5 pebulu tangkis China yang kerap membuat jagoan Indonesia gigit jari. Di mana salah satunya benar-benar jadi momok menakutkan buat pebulu tangkis Indonesia.

Tak bisa dipungkiri jika China menjadi salah satu musuh bebuyutan bagi Indonesia dalam kancah bulu tangkis. Banyak pebulu tangkis China yang kerap jadi momok bagi para pemain Indonesia.

Setidaknya ada 5 pebulu tangkis China yang kerap membuat pemain Indonesia gigit jari. Siapa saja? Berikut ulasan lengkapnya.

5. Cai Yun/Fu Haifeng

Cai Yun/Fu Haifeng

Mulai dari ganda putra China, Cai Yun/Fu Haifeng. Ganda putra China ini kerap jadi momok untuk jagoan Indonesia, Markis Kido/Hendra Setiawan.

Sebenarnya Markis Kido/Hendra Setiawan sempat mengalahkan Cai Yun/Fu Haifeng untuk mendulang medali emas Olimpiade 2008. Tapi head to head secara keseluruhan, Cai Yun/Fu Haifeng unggul 6-3 atas Markis Kido/Hendra Setiawan.

4. Zheng Siwei/Huang Yaqiong

Zheng Siwei/Huang Yaqiong

Lalu dari ganda campuran, ada Zheng Siwei/Huang Yaqiong. Dominasi Zheng Siwei/Huang Yaqiong dalam beberapa tahun terakhir sangat sulit dihentikan.

Bahkan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti secara keseluruhan kalah jauh dari segi head to head dari Zheng/Huang. Dari 13 kali pertemuan, Praveen/Melati hanya pernah menang 2 kali saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement