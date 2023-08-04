Kalah, Leo Rolly/Daniel Marthin Tak Malu Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

LEO Rolly Carnando/Daniel Marthin tak malu akui kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan. Ganda putra Indonesia, Leo/Daniel, ditaklukkan kompatriotnya, Pramudya/Yeremia, pada babak 16 besar Australia Open 2023.

Leo/Daniel dibikin tak berkutik dalam pertandingan di turnamen super 500 tersebut. Laga yang berlangsung di Quay Centre, Sydney, Australia, Kamis (3/8/2023) tersebut berakhir dengan skor 21-18 dan 21-17 untuk kemenangan Pramudya/Yeremia.

Daniel melihat penampilan Yeremia telah jauh lebih berkembang. Menurutnya, Yeremia bermain dengan sangat baik dari segi serangan maupun pertahanan, dan perkembangannya itu signifikan.

Selain itu Yeremia juga terjalin lebih solid bersama Pramudya kali ini. Leo/ Daniel pun menyanjung kehebatan lawan mereka tersebut.

"Harus diakui, Pram/Yere tampil lebih bagus. Terutama Yere yang performanya lebih meningkat dari sebelumnya. Penampilannya jauh lebih solid, baik serangan dan pertahanannya," ungkap Daniel Marthin dalam rilis resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (3/8/2023).

"Karena bertemu teman sendiri, tentu masing-masing kami sudah tahu kelemahan dan kekurangan masing-masing. Tetapi, hari ini harus diakui Pram/Yere tampil lebih baik," lanjutnya.