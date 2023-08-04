Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kalah, Leo Rolly/Daniel Marthin Tak Malu Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |03:00 WIB
Kalah, Leo Rolly/Daniel Marthin Tak Malu Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin bersua di babak 16 besar Australia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

LEO Rolly Carnando/Daniel Marthin tak malu akui kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan. Ganda putra Indonesia, Leo/Daniel, ditaklukkan kompatriotnya, Pramudya/Yeremia, pada babak 16 besar Australia Open 2023.

Leo/Daniel dibikin tak berkutik dalam pertandingan di turnamen super 500 tersebut. Laga yang berlangsung di Quay Centre, Sydney, Australia, Kamis (3/8/2023) tersebut berakhir dengan skor 21-18 dan 21-17 untuk kemenangan Pramudya/Yeremia.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Daniel melihat penampilan Yeremia telah jauh lebih berkembang. Menurutnya, Yeremia bermain dengan sangat baik dari segi serangan maupun pertahanan, dan perkembangannya itu signifikan.

Selain itu Yeremia juga terjalin lebih solid bersama Pramudya kali ini. Leo/ Daniel pun menyanjung kehebatan lawan mereka tersebut.

"Harus diakui, Pram/Yere tampil lebih bagus. Terutama Yere yang performanya lebih meningkat dari sebelumnya. Penampilannya jauh lebih solid, baik serangan dan pertahanannya," ungkap Daniel Marthin dalam rilis resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (3/8/2023).

"Karena bertemu teman sendiri, tentu masing-masing kami sudah tahu kelemahan dan kekurangan masing-masing. Tetapi, hari ini harus diakui Pram/Yere tampil lebih baik," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/40/2862162/pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-bahas-evaluasi-australia-open-2023-bersyukur-tapi-belum-puas-1OajhswObN.jpg
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Bahas Evaluasi Australia Open 2023, Bersyukur tapi Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861621/melihat-kejujuran-mohammad-ahsan-yang-berbanding-terbalik-dengan-pebulu-tangkis-korsel-yang-tak-jujur-di-australia-open-2023-3VmP7M5r52.jpg
Melihat Kejujuran Mohammad Ahsan yang Berbanding Terbalik dengan Pebulu Tangkis Korsel yang Tak Jujur di Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861542/fajar-alfian-rian-ardianto-angkat-bicara-soal-insiden-kontroversial-saat-lawan-kang-min-hyuk-seo-seung-jae-di-perempatfinal-australia-open-2023-mWdcRcdMUc.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Angkat Bicara soal Insiden Kontroversial saat Lawan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae di Perempatfinal Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860349/hasil-bwf-australia-open-2023-kiprah-wakil-indonesia-berakhir-di-perempatfinal-YlOtldbeJA.jpeg
Hasil BWF Australia Open 2023: Kiprah Wakil Indonesia Berakhir di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860330/debut-di-australia-open-2023-komang-ayu-dan-ester-nurumi-dapat-pelajaran-berharga-tjzfK32gCw.jpeg
Debut di Australia Open 2023, Komang Ayu dan Ester Nurumi Dapat Pelajaran Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/40/2859261/tak-jujur-saat-lawan-fajar-alfian-rian-ardianto-di-australia-open-2023-pebulu-tangkis-korsel-ini-kehilangan-respek-dari-netizen-indonesia-Du9Zb18Ev7.jpg
Tak Jujur saat Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Australia Open 2023, Pebulu Tangkis Korsel Ini Kehilangan Respek dari Netizen Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement