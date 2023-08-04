Misi Khusus Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Jelang Hadapi Wakil Jepang di Perempatfinal Australia Open 2023

MISI khusus Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan jelang hadapi wakil Jepang di perempatfinal Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Setelah mengalahkan Leo Rolly/Daniel Marthin, Pramudya/Yeremia akan ditantang oleh Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Hoki/Kobayashi sukses menyingkirkan duet Korea Selatan, Kim Gi Jung/Kim Sa Rang, dengan skor 21-13 dan 21-13 di babak 16 besar. Bagi Pramudya, ini menjadi momentum untuk melakukan balas dendam atas kekalahan di Korea Open 2023 lalu.

"Besok lawan (pasangan) Jepang, sebelumnya sempat ketemu dan kalah di Korea Open. Kami mau mencoba lebih baik," tegas Pramudya dikutip dari keterangan resmi PBSI, Kamis (3/8/2023).

"Yang penting strateginya harus in dulu dari awal. Semoga hasilnya kali ini bisa lebih baik dibanding saat ketemu di Korea silam," lanjutnya.

Pramudya/Yeremia ditaklukkan wakil Jepang itu dalam pertarungan di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, pada akhir Juli lalu. Mereka takluk dalam dua set langsung dengan skor akhir 15-21 dan 15-21.