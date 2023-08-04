Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Misi Khusus Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Jelang Hadapi Wakil Jepang di Perempatfinal Australia Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |02:00 WIB
Misi Khusus Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Jelang Hadapi Wakil Jepang di Perempatfinal Australia Open 2023
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hadapi Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di babak perempatfinal Australia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

MISI khusus Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan jelang hadapi wakil Jepang di perempatfinal Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Setelah mengalahkan Leo Rolly/Daniel Marthin, Pramudya/Yeremia akan ditantang oleh Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Hoki/Kobayashi sukses menyingkirkan duet Korea Selatan, Kim Gi Jung/Kim Sa Rang, dengan skor 21-13 dan 21-13 di babak 16 besar. Bagi Pramudya, ini menjadi momentum untuk melakukan balas dendam atas kekalahan di Korea Open 2023 lalu.

 Takuro Hoki/Yugo Kobayashi

"Besok lawan (pasangan) Jepang, sebelumnya sempat ketemu dan kalah di Korea Open. Kami mau mencoba lebih baik," tegas Pramudya dikutip dari keterangan resmi PBSI, Kamis (3/8/2023).

"Yang penting strateginya harus in dulu dari awal. Semoga hasilnya kali ini bisa lebih baik dibanding saat ketemu di Korea silam," lanjutnya.

Pramudya/Yeremia ditaklukkan wakil Jepang itu dalam pertarungan di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, pada akhir Juli lalu. Mereka takluk dalam dua set langsung dengan skor akhir 15-21 dan 15-21.

