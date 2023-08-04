Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Saat Jonatan Christie Sukses Bikin Kento Momota Jatuh Bangun Tak Berkutik di Australia Open 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |01:00 WIB
Saat Jonatan Christie Sukses Bikin Kento Momota Jatuh Bangun Tak Berkutik di Australia Open 2023
Jonatan Christie bikin Kento Momota jatuh bangun di Australia Open 2023 (Foto: PBSI)
MOMEN saat Jonatan Christie sukses bikin Kento Momota jatuh bangun tak berkutik di Australia Open 2023 menarik untuk dikulik.

Tunggal putra unggulan kedua Indonesia, Jonatan Christie baru saja sukses mengalahkan mantan raja bulu tangkis dunia asal Jepang, Kento Momota pada babak 32 besar Australian Open 2023.

Jonatan Christie

Bermain di Quay Centre, Sydney, Australia, Rabu (2/8/2023) Jojo - sapaan akrab Jonatan Christie - berhasil menang setelah melewati drama rubber game selama 72 menit dengan skor 21-23, 21-14, dan 21-12.

Sejatinya, Jojo bisa saja memenangkan game pertama. Pasalnya, tunggal putra peringkat 5 dunia itu mampu mencapai game point terlebih dahulu, yakni 20-16. Sayangnya, akibat kurang sabar, keunggulan Jojo mampu dikejar hingga bahkan dibalikkan oleh Momota.

Tidak ingin mengulang kesalahan di game pertama, Jojo bermain dengan lebih disiplin di game berikutnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, pebulu tangkis asal Jakarta itu melepaskan serangan beruntun yang membuat Momota berkali-kali harus tersungkur.

Akibat terjatuh berkali-kali, stamina Momota jadi jauh lebih cepat terkuras. Di sisi lain, Jojo yang masih mampu tampil dengan optimal berhasil mengamankan game kedua.

Memasuki game ketiga, Momota yang telah kehabisan tenaga tidak mampu berbuat banyak menghadapi Jojo yang masih mampu tampil beringas.

Penempatan shuttlecock akurat yang dilakukan Jojo, juga membuat kaki Momota yang mulai lemas harus bekerja ekstra keras. Alhasil, pada jeda interval Jojo sukses unggul telak dengan skor 11-3.

Pascainterval, Momota sempat memangkas selisih angka melalui skill netting andalannya. Akan tetapi, Jojo yang masih on fire membuat usaha Momota menjadi sia-sia. Pasalnya, Jojo kemudian kembali melebarkan jarak setelah mendulang banyak poin.

