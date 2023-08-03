Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mengintip Rumah Mewah Baru Milik Mohammad Ahsan, Begini Isinya!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |01:03 WIB
Mengintip Rumah Mewah Baru Milik Mohammad Ahsan, Begini Isinya!
Mohammad Ahsan punya rumah baru (Foto: PBSI)
MENGINTIP rumah mewah baru milik Mohammad Ahsan menarik untuk diulas. Bagaimana tidak, rumah anyar pebulu tangkis veteran sepesialis ganda putra Indonesia yang akrab disapa Babah Ahsan itu memiliki desain yang modern dan elegan!

Sebelum membahas rumahnya, Mohammad Ahsan merupakan pebulu tangkis jebolan PB Djarum yang resmi masuk ke Pelatnas PBSI pada 2008 silam. Sepanjang kariernya, atlet 35 tahun itu pernah berpasangan dengan sejumlah pemain kenamaan.

Mohammad Ahsan

Sebut saja seperti Alvent Yulianto Chandra, Bona Septano, Berry Angriawan, Angga Pratama, Rian Agung Saputro, Kevin Sanjaya Sukamuljo, hingga Hendra Setiawan. Prestasi Mohammad Ahsan yang paling mentereng ketika berpasangan dengan Hendra Setiawan.

Duet The Daddies -julukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan- sukses menyabet berbagai gelar juara termasuk Kejuaraan Dunia tiga kali pada edisi 2013, 2015 dan 2019. Selain itu, Ahsan/Hendra juga gemilang meraih medali emas di Asian Games 2014 hingga All England 2019.

Tak heran jika Mohammad Ahsan dianggap memiliki kekayaan yang menjanjikan hasil dari raihan prestasinya. Selain itu, Babah Ahsan juga diketahui memiliki bisnis properti yakni sebuah vila yang terletak di Bogor, Jawa Barat.

Belakangan ini, Mohammad Ahsan dinilai akan segera memiliki rumah mewah baru yang diprediksi telah menelan biaya yang mahal. Desain rumah anyar partner Hendra Setiawan itu sendiri telah dibocorkan oleh sang istri yakni Christine Novitania dalam beberapa unggahan di Instagramnya.

