Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS

Astra Half Marathon 2023: Dukung Gaya Hidup Sehat dan Berkelanjutan

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |19:59 WIB
Astra Half Marathon 2023: Dukung Gaya Hidup Sehat dan Berkelanjutan
Pembukaan rangkaian acara Astra Half Marathon 2023 oleh para pembina Astra Runners. (Foto: dok. Astra)
A
A
A

JAKARTA - Astra melalui komunitas pelari perusahaan-perusahaan Grup Astra, Astra Runners, akan mengadakan lomba lari Astra Half Marathon 2023 bertema “Xtramile” pada 5 November 2023 di Astra Biz Center, BSD, Tangerang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Astra Runners.

Pembukaan rangkaian acara Astra Half Marathon 2023 berlangsung dalam konferensi pers di Menara Astra, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Turut hadir dalam acara Konferensi Pers Astra Half Marathon 2023 para pembina Astra Runners, yang terdiri dari Direktur Astra Agro Lestari Djap Tet Fa, Group Chief Financial Officer Astra Infra Halim Wahjana, Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto, Direktur Astra Agro Lestari Rujito Purnomo, dan Presiden Direktur Astra Property Nilawati Irjani.

Melalui tema Xtramile, Astra Runners ingin mengajak masyarakat untuk melakukan berbagai usaha yang lebih dari biasanya, serta tidak terbatas untuk saat ini dan masa mendatang setelah tiga tahun belakangan dunia dihadapkan pada tantangan luar biasa (extraordinary) akibat pandemi Covid-19.

Para pembina Astra Runners memperlihatkan jersey Astra Half Marathon 2023 pada pembukaan rangkaian acara Astra Half Marathon 2023 di Menara Astra, Jakarta, Senin (31/7). (Foto: dok. Astra)

Selain untuk menginspirasi dan mendukung gaya hidup sehat, gelaran Astra Half Marathon 2023 juga bertujuan untuk mengampanyekan gaya hidup berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/13/3184167//cgv_indonesia_buka_di_grand_mall_lampung-JBoX_large.jpg
Tambah Lokasi Baru, CGV Cinemas Indonesia Hadir di Grand Mall Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184130//bri_prabu_expo_2025-Rvif_large.jpeg
BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184109//holding_umi-f9AI_large.jpeg
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Group Salurkan Rp632 Triliun kepada 34,5 Juta Debitur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184052//genkbiz-HL9e_large.JPG
GenKBiz dan Star Festival Batam 2025, Inisiatif KB Bank Dukung Semangat Wirausaha Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184039//faforbea-elcF_large.jpg
Melangkah bersama Shopee, Brand Fesyen Faforbea Jadi Bukti Ketekunan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/2/3184015//menbud_fadli_zon_pencak_silat_tradisi-PMBW_large.jpeg
Tutup Festival Pencak Silat Tradisi, Menbud Dorong Inovasi Baru yang Berakar pada Tradisi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement