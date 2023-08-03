Astra Half Marathon 2023: Dukung Gaya Hidup Sehat dan Berkelanjutan

JAKARTA - Astra melalui komunitas pelari perusahaan-perusahaan Grup Astra, Astra Runners, akan mengadakan lomba lari Astra Half Marathon 2023 bertema “Xtramile” pada 5 November 2023 di Astra Biz Center, BSD, Tangerang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Astra Runners.

Pembukaan rangkaian acara Astra Half Marathon 2023 berlangsung dalam konferensi pers di Menara Astra, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Turut hadir dalam acara Konferensi Pers Astra Half Marathon 2023 para pembina Astra Runners, yang terdiri dari Direktur Astra Agro Lestari Djap Tet Fa, Group Chief Financial Officer Astra Infra Halim Wahjana, Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto, Direktur Astra Agro Lestari Rujito Purnomo, dan Presiden Direktur Astra Property Nilawati Irjani.

Melalui tema Xtramile, Astra Runners ingin mengajak masyarakat untuk melakukan berbagai usaha yang lebih dari biasanya, serta tidak terbatas untuk saat ini dan masa mendatang setelah tiga tahun belakangan dunia dihadapkan pada tantangan luar biasa (extraordinary) akibat pandemi Covid-19.

Para pembina Astra Runners memperlihatkan jersey Astra Half Marathon 2023 pada pembukaan rangkaian acara Astra Half Marathon 2023 di Menara Astra, Jakarta, Senin (31/7). (Foto: dok. Astra)

Selain untuk menginspirasi dan mendukung gaya hidup sehat, gelaran Astra Half Marathon 2023 juga bertujuan untuk mengampanyekan gaya hidup berkelanjutan yang ramah lingkungan.