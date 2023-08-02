Tak Tertarik Pindah Tim, Takaaki Nakagami Tegaskan Ingin Bertahan di LCR Honda

MONTE CARLO – Pembalap Tim LCR Honda, Takaaki Nakagami menegaskan bahwa dirinya masih ingin bertahan di tim satelit Honda tersebut. Karena itu, besar harapan Nakagami dirinya bisa mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak dari LCR Honda.

Nakagami ingin bertahan karena masih ingin memperlihatkan potensi yang dimilikinya kepada Honda. Selain itu, pembalap asal Jepang tersebut percaya dapat membantu Honda bangkit dari keterpurukan.

Karena itu, Nakagami butuh kontrak baru agar bisa mendapatkan waktu agar bisa meningkatkan motor Honda hingga menjadi kuat seperti dulu.

"Saya harap begitu (kontraknya diperpanjang). Itu prioritas saya. Pertama, saya ingin menunjukkan potensi saya dengan Honda. Kedua, saya ingin membantu (tim ini)," ucap Nakagami dikutip dari Motosan, Rabu (2/8/2023).

"Saat ini, mereka mengalami masa sulit. Saya ingin membantu karena punya banyak pengalaman. Jika mereka membantu saya, saya bisa membantu mereka juga. Sekalinya kami mendapatkan komponen yang bagus, saya rasa Honda punya potensi," tambahnya.

Ya, dalam wawancaranya bersama Motosan, rider berusia 31 tahun itu mengaku ingin membantu Honda melewati masa-masa sulit. Dia juga bertekad untuk menunjukkan potensinya bersama Honda di MotoGP.

Nakagami sadar timnya saat ini sedang dalam kondisi yang berat. Kinerja motor tim pabrikan itu beberapa kali mendapat keluhan dari rider mereka.