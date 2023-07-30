Selebrasi Kodai Naraoka Ini Bikin Kesal dan Emosi Anders Antonsen di Japan Open 2023

SELEBRASI Kodai Naraoka ini bikin kesal dan emosi Anders Antonsen di Japan Open 2023. Pasalnya, Kodai Naraoka dirasa melakukan selebrasi yang berlebihan disaat Antonsen memutuskan untuk retired.

Sebagaimana telah diketahui, tunggal putra asal Denmark, Anders Antonsen terpaksa mundur pada babak 16 besar Japan Open 2023. Berhadapan dengan wakil tuan rumah, Kodai Naraoka, Antonsen tidak dapat melanjutkan pertandingan pada gim pertama.

Tepatnya setelah pertandingan berjalan selama 35 menit dan menunjukan skor imbang, 18-18. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti alasan Antonsen memilih untuk mundur.

Terlepas dari keputusan Antonsen yang memilih mundur di tengah pertandingan, hal yang menjadi sorotan pada pertandingan ini justru adalah selebrasi berlebihan yang dilakukan oleh Kodai Naraoka.

Tepat setelah Antonsen mengundurkan diri dan Naraoka dinyatakan lolos ke babak perempatfinal tanpa melanjutkan pertandingan, tunggal putra Jepang yang baru naik ke peringkat 3 ranking BWF itu lantas melakukan selebrasi layaknya baru saja menang atas lawannya secara dramatis.

Selebrasi yang dilakukan oleh Naraoka ini pun membuat Antonsen merasa kesal. Tunggal putra Denmark peringkat 12 ranking BWF itu pun langsung memprotes tindakan Naraoka.

Beruntung, Naraoka yang menyadari jika lawannya kesal dengan aksi selebrasinya itu langsung meminta maaf. Keduanya langsung bersalaman dan berpelukan sebelum meninggalkan lapangan.