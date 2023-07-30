Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Selebrasi Kodai Naraoka Ini Bikin Kesal dan Emosi Anders Antonsen di Japan Open 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |03:04 WIB
Selebrasi Kodai Naraoka Ini Bikin Kesal dan Emosi Anders Antonsen di Japan Open 2023
Tunggal putra asal Denmark, Anders Antonsen. (Foto: Instagram/anders_antonsen)
A
A
A

SELEBRASI Kodai Naraoka ini bikin kesal dan emosi Anders Antonsen di Japan Open 2023. Pasalnya, Kodai Naraoka dirasa melakukan selebrasi yang berlebihan disaat Antonsen memutuskan untuk retired.

Sebagaimana telah diketahui, tunggal putra asal Denmark, Anders Antonsen terpaksa mundur pada babak 16 besar Japan Open 2023. Berhadapan dengan wakil tuan rumah, Kodai Naraoka, Antonsen tidak dapat melanjutkan pertandingan pada gim pertama.

Tepatnya setelah pertandingan berjalan selama 35 menit dan menunjukan skor imbang, 18-18. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti alasan Antonsen memilih untuk mundur.

Terlepas dari keputusan Antonsen yang memilih mundur di tengah pertandingan, hal yang menjadi sorotan pada pertandingan ini justru adalah selebrasi berlebihan yang dilakukan oleh Kodai Naraoka.

Tepat setelah Antonsen mengundurkan diri dan Naraoka dinyatakan lolos ke babak perempatfinal tanpa melanjutkan pertandingan, tunggal putra Jepang yang baru naik ke peringkat 3 ranking BWF itu lantas melakukan selebrasi layaknya baru saja menang atas lawannya secara dramatis.

Anders Antonsen tak senang lihat selebrasi berlebihan Kodai Naraoka di Japan Open 2023

Selebrasi yang dilakukan oleh Naraoka ini pun membuat Antonsen merasa kesal. Tunggal putra Denmark peringkat 12 ranking BWF itu pun langsung memprotes tindakan Naraoka.

Beruntung, Naraoka yang menyadari jika lawannya kesal dengan aksi selebrasinya itu langsung meminta maaf. Keduanya langsung bersalaman dan berpelukan sebelum meninggalkan lapangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2855041/sikap-respek-viktor-axelsen-ke-jonatan-christie-di-japan-open-2023-bikin-pencinta-bulu-tangkis-indonesia-kagum-xYXf6vm5eD.jpg
Sikap Respek Viktor Axelsen ke Jonatan Christie di Japan Open 2023 Bikin Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Kagum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854799/momen-gelak-tawa-gregoria-mariska-dan-he-bingjiao-bikin-adem-meski-kalah-di-japan-open-2023-72eKYiMUaS.jpg
Momen Gelak Tawa Gregoria Mariska dan He Bingjiao Bikin Adem meski Kalah di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854727/media-china-dibuat-takut-oleh-gregoria-mariska-usai-bikin-he-bingjiao-pontang-panting-di-japan-open-2023-nEkv0XuzeP.jpg
Media China Dibuat Takut oleh Gregoria Mariska Usai Bikin He Bingjiao Pontang-panting di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854693/momen-sedih-pelatih-viktor-axelsen-kuatkan-jonatan-christie-kelar-final-japan-open-2023-XSqyLJvCpH.jpg
Momen Sedih Pelatih Viktor Axelsen Kuatkan Jonatan Christie Kelar Final Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854667/ranking-bwf-jonatan-christie-melonjak-drastis-setelah-finis-runner-up-di-japan-open-2023-R9vt5cbjJZ.jpg
Ranking BWF Jonatan Christie Melonjak Drastis Setelah Finis Runner-up di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854635/usai-dikalahkan-viktor-axelsen-jonatan-christie-tahu-kekurangan-yang-harus-diperbaiki-iqgccIOYfV.jpg
Usai Dikalahkan Viktor Axelsen, Jonatan Christie Tahu Kekurangan yang Harus Diperbaiki
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement