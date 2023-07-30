Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian/Rian Ardianto Beberkan Penyebab Tumbang dari Lee Yang/Wang Chi-Lin di Semifinal Japan Open 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |00:01 WIB
Fajar Alfian/Rian Ardianto Beberkan Penyebab Tumbang dari Lee Yang/Wang Chi-Lin di Semifinal Japan Open 2023
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO – Perjuangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di Japan Open 2023 dipastikan terhenti di semifinal karena kalah dari ganda putra Taiwan, Lee Yang/Wang Chi-Lin. Menanggapi kekalahan tersebut, Fajar/Rian pun mengakui bahwa lawannya tersebut tampil tangguh sehingga sulit dikalahkan.

Berstatus sebagai unggulan pertama, Fajar/Rian awalnya dijagokan untuk menang atas Lee/Wang. Namun, mereka justru tak berdaya menghadapi duet asal Taiwan tersebut.

Beraksi di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang, Sabtu 29 Juli 2023 pagi WIB, Fajar/Rian tumbang dua gim langsung dari Lee/Wang dengan skor 19-21 dan 10-21. Praktis hasil tersebut membuat asa Fajar/Rian untuk menembus partai final harus sirna.

Usai laga, Rian mengaku kecewa dengan hasil kekalahan yang mereka dapat. Akan tetapi, dia mengakui kalau pasangan asal China Taipei itu bermain lebih baik ketimbang dirinya dan Fajar.

Lee Yang/Wang Chi-Lin

“Memang bukan hasil yang kami inginkan, secara permainan kami akui Lee/Wang lebih baik hari ini. Mereka mempunyai speed dan power yang luar biasa,” kata Rian dalam rilis PBSI, Minggu (30/7/2023).

Fajar pun juga mengakui ketangguhan Lee/Wang. Pemain kelahiran Bandung ini bercerita bahwa dirinya bersama Rian dibuat putus asa lantaran variasi serangan yang mereka lancarkan terus berhasil dikembalikan oleh lawannya.

