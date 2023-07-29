Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mentas di Moto3, Menpora RI Berharap Mario Aji Bisa Jadi Valentino Rossi-nya Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |01:23 WIB
Mentas di Moto3, Menpora RI Berharap Mario Aji Bisa Jadi Valentino Rossi-nya Indonesia
Mario Suryo Aji kala balapan. (Foto: MotoGP)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, mendukung karier pembalap Indonesia, Mario Aji, di pentas Moto3. Dia pun berharap Mario Aji bisa jadi Valentino Rossi-nya Indonesia.

"Kami juga ingin memohon doa dan dukungan masyarakat Indonesia. Ini akhirnya kita punya pembalap motor yang saya rasa potensinya sangat besar dan mari, minimal dukung dan nonton di Mandalika,” ujar Menpora Dito kepada awak media, di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada Jumat 28 Juli 2023.

Mario Suryo Aji

“Tapi, kita doakan segera naik level ke Moto2 & MotoGP. Saya memiliki intuisi, kayaknya enggak lama lagi karena bisa dilihat mata dan bentukannya ini anak sangat persisten dan fokus untuk meraih prestasi," lanjutnya.

"Kami berharap Mario menjadi Valentino Rossi-nya Indonesia karena dari sisi usia, sekarang 19 tahun sudah di Moto3. Sama kayak Rossi. Jadi ini bukan hal yang mustahil karen dari segi progress dan prestasinya sangat memungkinkan," jelas Menpora Dito.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement