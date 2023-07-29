Mentas di Moto3, Menpora RI Berharap Mario Aji Bisa Jadi Valentino Rossi-nya Indonesia

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, mendukung karier pembalap Indonesia, Mario Aji, di pentas Moto3. Dia pun berharap Mario Aji bisa jadi Valentino Rossi-nya Indonesia.

"Kami juga ingin memohon doa dan dukungan masyarakat Indonesia. Ini akhirnya kita punya pembalap motor yang saya rasa potensinya sangat besar dan mari, minimal dukung dan nonton di Mandalika,” ujar Menpora Dito kepada awak media, di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada Jumat 28 Juli 2023.

“Tapi, kita doakan segera naik level ke Moto2 & MotoGP. Saya memiliki intuisi, kayaknya enggak lama lagi karena bisa dilihat mata dan bentukannya ini anak sangat persisten dan fokus untuk meraih prestasi," lanjutnya.

"Kami berharap Mario menjadi Valentino Rossi-nya Indonesia karena dari sisi usia, sekarang 19 tahun sudah di Moto3. Sama kayak Rossi. Jadi ini bukan hal yang mustahil karen dari segi progress dan prestasinya sangat memungkinkan," jelas Menpora Dito.