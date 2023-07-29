Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dukung Mario Aji Berkarier di Moto3, Kemenpora Sediakan Motor Latihan 600 Cc di Sirkuit Mandalika

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |00:03 WIB
Dukung Mario Aji Berkarier di Moto3, Kemenpora Sediakan Motor Latihan 600 Cc di Sirkuit Mandalika
Menpora RI, Dito Ariotedjo, dan Mario Aji. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Pembalap Indonesia yang mentas di Moto3, Mario Aji, mendapat dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam meningkatkan prestasinya di kejuaraan balap motor kelas dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, mengungkapkan pihaknya bakal menyediakan motor 600 cc untuk digunakan latihan oleh Mario Aji di Sirkuit Mandalika, Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Mario Aji mentas reguler di Moto3 sejak musim 2022 bersama Honda Team Asia, meski sebelumnya sempat debut lewat jalur wildcard pada seri Moto3 Emilia Romagna 2021. Pembalap berusia 19 tahun itu pun mencatatkan sebuah rekor gemilang pada musim keduanya tahun ini.

Mario Aji

Di Moto3 Amerika Serikat 2023, Mario berhasil menjadi pembalap Indonesia yang finis tertinggi di ajang balap Grand Prix. Dia finis di urutan 12.

Saat ini, pembalap jebolan Asia Talent Cup itu duduk di peringkat 25 dari 33 rider yang mentas di Moto3 2023. Dia telah mengumpulkan empat poin di paruh pertama musim ini.

Sebelumnya, Mario pun diketahui menyampaikan kebutuhannya terkait pengadaan motor latihan untuk digunakan di Sirkuit Mandalika saat bertemu Menpora Dito di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada Jumat (28/7/2023) pagi WIB. Dito pun memastikna pemerintah bakal merealisasikan pengadaan motor latihan yang diinginkan pembalap Honda Team Asia itu.

Selain kebutuhan motor latihan tersebut, Dito juga mengungkapkan pemerintah bakal membantu Mario dan juga para pembalap lain Indonesia yang terkadang menemui masalah administrasi ketika membalap di luar negeri. Dito memastikan kebutuhan teknis untuk mendukung kelancaran perkembangan karier mereka di pentas dunia pasti akan dibantu pemerintah pusat.

"Kami menyampaikan ada beberapa kebutuhan untuk mendorong progres dan kemajuan karier Mario di Moto3,” kata Dito kepada awak media.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement