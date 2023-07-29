Dukung Mario Aji Berkarier di Moto3, Kemenpora Sediakan Motor Latihan 600 Cc di Sirkuit Mandalika

JAKARTA – Pembalap Indonesia yang mentas di Moto3, Mario Aji, mendapat dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam meningkatkan prestasinya di kejuaraan balap motor kelas dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, mengungkapkan pihaknya bakal menyediakan motor 600 cc untuk digunakan latihan oleh Mario Aji di Sirkuit Mandalika, Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Mario Aji mentas reguler di Moto3 sejak musim 2022 bersama Honda Team Asia, meski sebelumnya sempat debut lewat jalur wildcard pada seri Moto3 Emilia Romagna 2021. Pembalap berusia 19 tahun itu pun mencatatkan sebuah rekor gemilang pada musim keduanya tahun ini.

Di Moto3 Amerika Serikat 2023, Mario berhasil menjadi pembalap Indonesia yang finis tertinggi di ajang balap Grand Prix. Dia finis di urutan 12.

Saat ini, pembalap jebolan Asia Talent Cup itu duduk di peringkat 25 dari 33 rider yang mentas di Moto3 2023. Dia telah mengumpulkan empat poin di paruh pertama musim ini.

Sebelumnya, Mario pun diketahui menyampaikan kebutuhannya terkait pengadaan motor latihan untuk digunakan di Sirkuit Mandalika saat bertemu Menpora Dito di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada Jumat (28/7/2023) pagi WIB. Dito pun memastikna pemerintah bakal merealisasikan pengadaan motor latihan yang diinginkan pembalap Honda Team Asia itu.

Selain kebutuhan motor latihan tersebut, Dito juga mengungkapkan pemerintah bakal membantu Mario dan juga para pembalap lain Indonesia yang terkadang menemui masalah administrasi ketika membalap di luar negeri. Dito memastikan kebutuhan teknis untuk mendukung kelancaran perkembangan karier mereka di pentas dunia pasti akan dibantu pemerintah pusat.

"Kami menyampaikan ada beberapa kebutuhan untuk mendorong progres dan kemajuan karier Mario di Moto3,” kata Dito kepada awak media.