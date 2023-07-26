Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Taufik Hidayat yang Hanya Mau Dilatih oleh Mulyo Handoyo

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |02:04 WIB
Kisah Taufik Hidayat yang Hanya Mau Dilatih oleh Mulyo Handoyo
Taufik Hidayat hanya mau dilatih oleh Mulyo Handoyo (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH Taufik Hidayat yang hanya mau dilatih oleh Mulyo Handoyo akan diulas oleh Okezone.

Taufik Hidayat bisa dibilang adalah salah satu pebulu tangkis tunggal putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia sepanjang masa. Deretan prestasi berhasil dirinya catatkan sepanjang kariernya. Mulai dari Indonesia Open, Malaysia Open, Asian Games, All England, bahkan Olimpiade.

Taufik Hidayat

Keberhasilan Taufik sepanjang karier bulu tangkisnya ini tidak lepas dari tangan dingin pelatih andalannya, yakni Mulyo Handoyo.

Berada di tangan Mulyo Handoyo, Taufik Hidayat menjadi tunggal putra yang sangat diperhitungkan pada masanya. Kala itu, Taufik pernah mencatatkan smash tajam berkecepatan 305 km/jam. Bahkan dirinya juga mampu melakukan backhand smash dengan kecepatan hingga 206 km/jam.

Namun Taufik tetaplah Taufik yang selain berprestasi tapi tak luput dari kontroversi. Salah satu kontroversi yang sangat diingat adalah saat dirinya hanya ingin dilatih oleh Mulyo Handoyo dan tidak ingin dilatih oleh pelatih lain.

Ya, kejadian ini terjadi sebelum gelaran Olimpiade Athena 2004. Kala itu, Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) secara tidak terduga memecat pelatih Mulyo Handoyo sebagai pelatih di Pelatnas.

Konon kata Taufik Hidayat, alasan Mulyo Handoyo dikeluarkan dari Pelatnas adalah karena dirinya kedapatan merokok.

Selepas itu, Mulyo Handoyo akhirnya menerima tawaran dari Federasi Bulu Tangkis Singapura untuk menjadi pelatih tunggal putra di sana.

Dikeluarkannya Mulyo Handoyo ternyata membuat Taufik Hidayat kesal. Bahkan, sepeninggal sang pelatih performanya terus menurun lantaran merasakan gonta-ganti pelatih yang dirasa tidak cocok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182447/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_rexy_mainaky_sukses_balas_dendam_ke_malaysia_di_piala_thomas_1994-Sso7_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Rexy Mainaky, Semringah Usai Balas Dendam ke Malaysia di Piala Thomas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182445/kisah_lucu_mohammad_ahsan_bengong_saat_tertinggal_0_17_menarik_untuk_diulas-mWt7_large.jpg
Kisah Lucu Mohammad Ahsan Bengong saat Tertinggal 0-17, Seakan Tak Percaya tapi Wajahnya Memelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182364/rinov_rivaldy_dan_vania_arianto_sukoco-XjNk_large.jpg
Kisah Rinov Rivaldy dan Vania Arianti Sukoco, Pernah Duet di Ganda Campuran Kini Segera Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182346/anthony_sinisuka_ginting_dan_kento_momota-WgK5_large.jpg
Kisah Anthony Ginting, Dijuluki The Giant Killer Gara-Gara Taklukkan Kento Momota hingga Chen Long
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182294/tai_tzu_ying-lOQb_large.jpg
Eks Ratu Bulu Tangkis Dunia Tai Tzu Ying Resmi Umumkan Pensiun, Usai Absen Panjang karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3182125/chae_yu_jung-CqsJ_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik Korea Selatan yang Resmi Pensiun pada 2025, Nomor 1 Peraih Medali Olimpiade!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement