Kisah Petenis Top Dunia Rafael Nadal Jadi Pencari Bakat Dadakan untuk Real Madrid

KISAH petenis top dunia, Rafael Nadal yang jadi pencari bakat dadakan untuk Real Madrid menarik untuk diulas. Sebagaimana telah diketahui, setiap tim sepakbola selalu memiliki pencari bakat yang bertugas untuk mencari bibit-bibit pemain muda berbakat untuk diajak bergabung bersama klub.

Pada umumnya, pencari bakat adalah seorang mantan pemain sepakbola ataupun seseorang yang berpengalaman dalam dunia di kulit bundar.

Namun apa jadinya bila pencari bakat bukanlah seorang yang tak pernah berkecimpung di sepak bola dan justru adalah seorang atlet tenis? Hal itulah yang pernah terjadi pada klub raksasa Eropa, Real Madrid.

Tepatnya terjadi pada tahun 2014 lalu, dimana seorang petenis bernama Rafael Nadal menawarkan seorang pemain muda berusia 17 tahun.

Rafael Nadal adalah seorang petenis andal yang pernah menjadi peringkat pertama dunia. Petenis asal Spanyol ini bahkan pernah memenangkan sekitar 14 gelar Grand Slam, yakni sebutan untuk 4 kejuaraan tenis paling bergengsi di dunia.

Meski seorang atlet tenis berbakat, Rafael Nadal ternyata juga merupakan penggemar berat Real Madrid. Tidak hanya Real Madrid, Nadal juga menyukai Real Mallorca, dan dirinya juga menjadi salah satu pemegang saham klub tersebut.

Pada sebuah pertandingan Real Mallorca di Segunda Division pada tahun 2014, Rafael Nadal tertarik dengan permainan Marcos Asensio yang kala itu baru berusia 17 tahun. Dengan pengaruh yang dimilikinya sebagai pemegang saham Mallorca, Nadal kemudian menghubungi Presiden Real Madrid, Florentino Perez untuk menawarkan sang pemain.