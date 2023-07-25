Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Petenis Top Dunia Rafael Nadal Jadi Pencari Bakat Dadakan untuk Real Madrid

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |02:07 WIB
Kisah Petenis Top Dunia Rafael Nadal Jadi Pencari Bakat Dadakan untuk Real Madrid
Rafael Nadal pernah menjadi pencari bakat Real Madrid (Foto: REUTERS)
A
A
A

KISAH petenis top dunia, Rafael Nadal yang jadi pencari bakat dadakan untuk Real Madrid menarik untuk diulas. Sebagaimana telah diketahui, setiap tim sepakbola selalu memiliki pencari bakat yang bertugas untuk mencari bibit-bibit pemain muda berbakat untuk diajak bergabung bersama klub.

Pada umumnya, pencari bakat adalah seorang mantan pemain sepakbola ataupun seseorang yang berpengalaman dalam dunia di kulit bundar.

Rafael Nadal

Namun apa jadinya bila pencari bakat bukanlah seorang yang tak pernah berkecimpung di sepak bola dan justru adalah seorang atlet tenis? Hal itulah yang pernah terjadi pada klub raksasa Eropa, Real Madrid.

Tepatnya terjadi pada tahun 2014 lalu, dimana seorang petenis bernama Rafael Nadal menawarkan seorang pemain muda berusia 17 tahun.

Rafael Nadal adalah seorang petenis andal yang pernah menjadi peringkat pertama dunia. Petenis asal Spanyol ini bahkan pernah memenangkan sekitar 14 gelar Grand Slam, yakni sebutan untuk 4 kejuaraan tenis paling bergengsi di dunia.

Meski seorang atlet tenis berbakat, Rafael Nadal ternyata juga merupakan penggemar berat Real Madrid. Tidak hanya Real Madrid, Nadal juga menyukai Real Mallorca, dan dirinya juga menjadi salah satu pemegang saham klub tersebut.

Pada sebuah pertandingan Real Mallorca di Segunda Division pada tahun 2014, Rafael Nadal tertarik dengan permainan Marcos Asensio yang kala itu baru berusia 17 tahun. Dengan pengaruh yang dimilikinya sebagai pemegang saham Mallorca, Nadal kemudian menghubungi Presiden Real Madrid, Florentino Perez untuk menawarkan sang pemain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3181948/berapa_total_hadiah_uang_yang_diperoleh_petenis_janice_tjen_sepanjang_2025-mayx_large.jpg
Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Petenis Cantik Janice Tjen Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/40/3181821/janice_tjen-g8E7_large.jpg
Masuk Nominasi WTA Awards 2025, Petenis Indonesia Janice Tjen Berpeluang Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180957/janice_tjen_sukses_mengukir_sejarah_usai_mengawinkan_gelar_juara_di_wta_250_chennai_open_2025-RFoe_large.jpg
Janice Tjen Ukir Sejarah Usai Kawinkan Gelar Juara di Chennai Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180950/simak_hadiah_uang_yang_didapat_janice_tjen_usai_juara_chennai_open_2025_di_nomor_tunggal_dan_ganda_putri-oZgD_large.jpg
Segini Hadiah Uang yang Didapat Janice Tjen Usai Juara Chennai Open 2025 di Nomor Tunggal dan Ganda Putri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180943/simak_update_ranking_wta_janice_tjen_usai_juara_chennai_open_2025-obEy_large.jpg
Update Ranking WTA Janice Tjen Usai Juara Chennai Open 2025: Melesat Tajam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180934/aldila_sutjiadi_dan_janice_tjen-AyLQ_large.jpg
Hasil Final Chennai Open 2025: Aldila Sutjiadi/Janice Tjen Juara Ganda Putri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement