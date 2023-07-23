Advertisement
SPORT LAIN

Usai Bungkam Vietnam, Timnas Voli Putra Indonesia Fokus Tatap Laga Kontra Thailand di SEA V League 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |00:09 WIB
Usai Bungkam Vietnam, Timnas Voli Putra Indonesia Fokus Tatap Laga Kontra Thailand di SEA V League 2023
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: PBVSI)
BOGOR Timnas Voli Putra Indonesia sukses melanjutkan tren positifnya dengan membungkam Vietnam di matchday kedua SEA V League 2023. Kini, mereka pun tak mau terlarut dalam euforia kemenangan karena langsung menatap laga menatap laga berikutnya melawan Thailand.

Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Jeff Jiang Jiem sendiri optimistis anak asuhnya bisa kembali meraih kemenangan pada laga terakhir putaran pertama SEA V League 2023 melawan Thailand. Dia melihat para pemain sudah bermain lebih bagus dari laga pertama melawan Filipina.

Timnas Voli Putra Indonesia

"Permainan anak-anak lebih baik di laga kedua ini dibandingkan hari pertama. Saya berharap akan lebih baik lagi melawan Thailand," ujar juru taktik asal China tersebut seusai laga, dikutip Minggu (23/7/2023).

“Thailand tim yang kuat. Namun, kami akan berusaha mengalahkan mereka," ujar salah satu penggawa Timnas Indonesia, Fahri Septian Putratama dalam kesempatan yang sama.

Ya, Timnas Voli Putra Indonesia sukses meraih kemenangan kedua di ajang SEA V League 2023 setelah menumbangkan Vietnam dengan skor 3-0 (25-20, 25-19, dan 25-20). Skuad asuhan Jeff Jiang Jie akan menjalani laga pamungkas kontra Thailand.

Halaman:
1 2
