Ini Dia Pemain yang Bisa Bikin Viktor Axelsen Emosi dan Marah

INI dia pemain yang bisa bikin Viktor Axelsen emosi dan marah selama karier bulutangkisnya. Sebagai salah satu pemain papan atas, Axelsen telah menghadapi berbagai pesaing tangguh.

Namun, beberapa pemain tampaknya memiliki “senjata rahasia” untuk membuat pemain asal Denmark itu terpancing emosi di lapangan. Siapa saja mereka?

Berikut ini dia pemain yang bisa bikin Viktor Axelsen emosi dan marah:

6. Lin Dan





Legenda bulu tangkis China, Lin Dan, terkenal dengan defense kukuh yang membuat Viktor Axelsen emosi dan marah. Salah satunya ketika keduanya bertemu di Final Japan Open 2015.

Pertahanan Lin Dan membuat Axelsen meradang sampai-sampai ia menendang raketnya sendiri. Benar saja, Lin Dan berhasil mencuri kemenangan tipis 21-19.

5. Lee Zii Jia





Selanjutnya ada Lee Zii Jia yang sempat membuat Axelsen geram. Meski keduanya tampak akrab di luar lapangan, Axelsen emosi ketika bertemu Lee Zii Jia di Indonesia Open 2022. Axelsen gagal membobol tembok wakil Malaysia pada gim pertama.

Lee Zii Jia langsung menyusul kedudukan 20-20 di gim ketiga. Hal ini membuat Axelsen marah sampai membanting raketnya.