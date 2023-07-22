Advertisement
NETTING

Taktik Berjalan Lancar Jadi Alasan Utama Fajar Alfian/Rian Ardian Sukses Singkirkan Wakil Malaysia di Perempatfinal Korea Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |02:02 WIB
Taktik Berjalan Lancar Jadi Alasan Utama Fajar Alfian/Rian Ardian Sukses Singkirkan Wakil Malaysia di Perempatfinal Korea Open 2023
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
YEOSU – Pasangan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto senang bisa lolos ke semifinal Korea Open 2-2023. Untuk merebut tiket ke semifinal tersebut, Fajar/Rian pun senang karena taktiknya berhasil saat menghadapi ganda putra Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di babak perempatfinal turnamen tersebut, pada Jumat 21 Juli 2023.

Ya, Fajar/Rian bisa dikatakan menang mudah atas Goh/Nur karena mampu menerapkan strategi mereka dengan sempurna. Berkat penampilan apik itu, peringkat satu dunia tersebut menang dua gim langsung dengan skor 21-9 dan 23-21 di pertandingan yang dihelat di Jinnam Stadium, Korea Selatan.

Fajar/Rian mengakui mereka sudah paham dengan permainan Goh/Izzuddin sehingga mampu meraih kemenangan kedelapan dari sembilan pertemuan dengan sang lawan. Namun, Goh/Izzuddin memang sempat mengubah pola permainan di gim kedua yang membuat pertandingan menjadi lebih ketat.

"Bersyukur alhamdulillah bisa lancar di pertandingan hari ini. Di gim kedua lawan tampil dengan pola yang berbeda. Mereka lebih yakin dan percaya diri dengan menerapkan bola-bola panjang dan bermain bertahan dibandingkan di gim pertama yang bermain no lob," kata Fajar dikutip dari rilis PBSI, Sabtu (22/7/2023).

"Kami sudah sering bertemu mereka jadi kurang lebih sudah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi di gim pertama kami langsung siap dengan pola yang kami mau," sambung Rian.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Ya, awalnya Fajri -sebutan Fajar/Rian- bermain sangat gemilang di gim pertama. Mereka dengan mudah mendulang poin demi poin berkat variasis serangan ciamik yang mereka lancarkan. Pasangan ranking satu dunia itu pun unggul 11-4 saat interval sebelum akhirnya menutup gim pertama dengan skor telak 21-9.

Pada gim kedua, Goh/Izzuddin memberikan perlawanan sengit kepada duet Merah/Puith. Meski sempat tertinggal 2-4, mereka bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4 dan 9-9 sampai kemudian berbalik unggul 11-9 saat interval.

